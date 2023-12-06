11 月 30 日起在杜拜盛大舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP28）才開始幾天就廣受批評。專門報導全球氣候議題的記者宣哈特（Sara Schonhardt）形容各國領袖在會議頭兩天的演講充滿「高調言辭和熱情呼籲」，在他們搭機離開杜拜之前，各國政府和主要石油公司紛紛做出削減污染的承諾，被批評是一種「洗綠」作為。

批評者所謂「洗綠」，是指既做出減量排放溫室氣體的承諾，同一時間卻不提如何逐步淘汰石化燃料，甚至還擴大化石燃料生產。例如美國副總統賀錦麗和歐盟執委會主席范德賴恩於上週六（12 月 2 日）宣布，(1) 將要求石油和天然氣公司承諾減少排放，(2) 要求 118 個國家致力於讓世界再生能源容量增加三倍，節能努力也要加倍。這承諾看來宏大，但似乎禁不起推敲。

范德賴恩對各國領袖的演講中，並未提到化石燃料，演講後數小時發布的講稿中則稱「我們因共同信念而團結在一起，為了尊重 1.5°C 的目標⋯⋯我們需要逐步淘汰化石燃料」。賀錦麗演講時說，「需要革命性的改變和指數級的影響」，但她並沒有說要逐步淘汰化石燃料。宣哈特在報導中直接了當指出這種立場的影響：美國是全球最大石油生產國，但並未將逐步淘汰化石燃料作為美國參與 COP28 的核心議題。

在熱情的週末結束前，已有 118 個國家簽署新的化石燃料協議，這協議被稱為「石油​與天然氣脫碳憲章」（Oil and Gas Decarbonization Charter），並有 50 家公司簽署，其中包括沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco），這是沙烏地阿拉伯的國家能源公司，也是全球最大的能源公司，阿美石油也是全球收入第二大公司。其他簽署的能源企業如埃克森美孚公司（ExxonMobil）、殼牌（Shell）和道達爾能源（TotalEnergies）等。這些企業承諾到 2030 年要消除甲烷排放和常規天然氣燃燒，並在 2050 年實現生產營運淨零排放。COP28 執行長安明（Adnan Amin）特別強調，這 50 家公司中有 29 家是國家石油公司。

有 118 個國家簽署新的石化燃料協議「石油​與天然氣脫碳憲章」，並有 50 家公司簽署（圖／UNclimatechange／CC BY-NC-ND 2.0 DEED）

但許多觀察家表示，這在很大程度上重複之前已經做出的承諾。世界資源研究所（World Resources Institute）全球氣候計畫主任羅賓遜（Melanie Robinson）表示，有些國家能源公司首度訂下甲烷排放目標，這是令人鼓舞的好現象，但石油和天然氣產業自願做出的承諾總是不及應對氣候危機所需。

還有一些批評者提出類似陰謀論的看法，認為 COP28 主席國故意將再生能源和能源效率目標，與石油和天然氣承諾綁在一起，試圖誤導大眾不去注意這些承諾的弱點。

國際環境法中心（Center for International Environmental Law）主席穆費（Carroll Muffett）表示：「碳基石油和天然氣『脫碳』的唯一方法是停止生產⋯⋯做不到這一點，就只是在為這產業洗綠而已。」

遠大的承諾、縮水的成就？

而關於成就與承諾方面，第 28 屆聯合國氣候峰會開幕第一天，就已經針對開發中國家在面臨氣候變遷災害所造成的損失一事，取得設置「損失與損害基金」（Loss and damage funds）並交由世界銀行管控的共識，意味著本屆氣候峰會已經取得歷史性的成就，只是這筆基金的初期規模僅有象徵性意義的 4.29 億美元，遠不及 2015 年富裕國家曾經承諾一年提撥 1000 億美元氣候援助（Climate financing）給開發中國家的規模。

做為本屆氣候峰會主辦國的阿拉伯聯合大公國承諾提撥 1 億美元拋磚引玉，歐盟整體則承諾提撥 2.45 億美元，其他主要基金提供者還包括英國 7500 萬美元、挪威 2500 萬美元、美國 2450 萬美元和日本 1000 萬美元等，不過上述承諾金額還包含支應其他諸如「綠色氣候基金」（Green Climate Fund）等不同的項目在內，而在為期兩星期的會議期間裡，其他高度工業化國家、新興經濟體或是化石燃料產出國還有可能在輿論壓力下，持續加碼拉高「損失與損害基金」的水位。

除了基金規模尚不如預期之外，「損失與損害基金」的後續運作仍有不少隱憂，譬如基金如何分配、開發中國家如何取得補償、基金是以貸款或是補助的型式發放、首輪基金用罄之後有無增補機制……等等，都有賴本屆峰會於 12 日閉幕時的正式文本，做為日後的執行依據。

作者李熱葵:報呱特約主編

延伸閱讀：【COP28 杜拜】稱阿聯試圖偷渡天然氣商業協議 馬紹爾前總統請辭大會顧問

參考新聞來源：

2023/12/02 Politico EU（政客雜誌歐洲版） Climate action or distraction? Sweeping COP pledges won’t touch fossil fuel use

2023/11/30 Agreement on loss and damage deal reached on first day of Cop28 talks

2023/12/01 COP28 summit opens with launch of loss and damage fund

2023/12/02 COP28: Nuclear power, methane and fossil fuel pledges on day three of the UN climate conference

2023/12/03 Cop28 president says there is ‘no science’ behind demands for phase-out of fossil fuels

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