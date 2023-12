11 月 30 日起在杜拜盛大舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方大會(COP28)才開始幾天就廣受批評。專門報導全球氣候議題的記者宣哈特(Sara Schonhardt)形容各國領袖在會議頭兩天的演講充滿「高調言辭和熱情呼籲」,在他們搭機離開杜拜之前,各國政府和主要石油公司紛紛做出削減污染的承諾,被批評是一種「洗綠」作為。

批評者所謂「洗綠」,是指既做出減量排放溫室氣體的承諾,同一時間卻不提如何逐步淘汰石化燃料,甚至還擴大化石燃料生產。例如美國副總統賀錦麗和歐盟執委會主席范德賴恩於上週六(12 月 2 日)宣布,(1) 將要求石油和天然氣公司承諾減少排放,(2) 要求 118 個國家致力於讓世界再生能源容量增加三倍,節能努力也要加倍。這承諾看來宏大,但似乎禁不起推敲。

范德賴恩對各國領袖的演講中,並未提到化石燃料,演講後數小時發布的講稿中則稱「我們因共同信念而團結在一起,為了尊重 1.5°C 的目標⋯⋯我們需要逐步淘汰化石燃料」。賀錦麗演講時說,「需要革命性的改變和指數級的影響」,但她並沒有說要逐步淘汰化石燃料。宣哈特在報導中直接了當指出這種立場的影響:美國是全球最大石油生產國,但並未將逐步淘汰化石燃料作為美國參與 COP28 的核心議題。

在熱情的週末結束前,已有 118 個國家簽署新的化石燃料協議,這協議被稱為「石油​與天然氣脫碳憲章」(Oil and Gas Decarbonization Charter),並有 50 家公司簽署,其中包括沙烏地阿美石油公司(Saudi Aramco),這是沙烏地阿拉伯的國家能源公司,也是全球最大的能源公司,阿美石油也是全球收入第二大公司。其他簽署的能源企業如埃克森美孚公司(ExxonMobil)、殼牌(Shell)和道達爾能源(TotalEnergies)等。這些企業承諾到 2030 年要消除甲烷排放和常規天然氣燃燒,並在 2050 年實現生產營運淨零排放。COP28 執行長安明(Adnan Amin)特別強調,這 50 家公司中有 29 家是國家石油公司。

但許多觀察家表示,這在很大程度上重複之前已經做出的承諾。世界資源研究所(World Resources Institute)全球氣候計畫主任羅賓遜(Melanie Robinson)表示,有些國家能源公司首度訂下甲烷排放目標,這是令人鼓舞的好現象,但石油和天然氣產業自願做出的承諾總是不及應對氣候危機所需。

還有一些批評者提出類似陰謀論的看法,認為 COP28 主席國故意將再生能源和能源效率目標,與石油和天然氣承諾綁在一起,試圖誤導大眾不去注意這些承諾的弱點。

國際環境法中心(Center for International Environmental Law)主席穆費(Carroll Muffett)表示:「碳基石油和天然氣『脫碳』的唯一方法是停止生產⋯⋯做不到這一點,就只是在為這產業洗綠而已。」

遠大的承諾、縮水的成就?

而關於成就與承諾方面,第 28 屆聯合國氣候峰會開幕第一天,就已經針對開發中國家在面臨氣候變遷災害所造成的損失一事,取得設置「損失與損害基金」(Loss and damage funds)並交由世界銀行管控的共識,意味著本屆氣候峰會已經取得歷史性的成就,只是這筆基金的初期規模僅有象徵性意義的 4.29 億美元,遠不及 2015 年富裕國家曾經承諾一年提撥 1000 億美元氣候援助(Climate financing)給開發中國家的規模。

做為本屆氣候峰會主辦國的阿拉伯聯合大公國承諾提撥 1 億美元拋磚引玉,歐盟整體則承諾提撥 2.45 億美元,其他主要基金提供者還包括英國 7500 萬美元、挪威 2500 萬美元、美國 2450 萬美元和日本 1000 萬美元等,不過上述承諾金額還包含支應其他諸如「綠色氣候基金」(Green Climate Fund)等不同的項目在內,而在為期兩星期的會議期間裡,其他高度工業化國家、新興經濟體或是化石燃料產出國還有可能在輿論壓力下,持續加碼拉高「損失與損害基金」的水位。

除了基金規模尚不如預期之外,「損失與損害基金」的後續運作仍有不少隱憂,譬如基金如何分配、開發中國家如何取得補償、基金是以貸款或是補助的型式發放、首輪基金用罄之後有無增補機制……等等,都有賴本屆峰會於 12 日閉幕時的正式文本,做為日後的執行依據。

