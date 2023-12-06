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（中央社記者張雄風台北6日電）英國研究指出，從過去變化證據及觀測記錄，地球中包含冰凍圈、生物圈、海洋等5個主要系統面臨跨越臨界點的風險。中研院士認為，報告只能當參考，但國家應依此進行長期規劃。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）全球系統研究所（Global Systems Institute）的教授提姆．連頓（Tim Lenton）所領導的研究團隊，今天發布「全球臨界點報告」。

台灣科技媒體中心（SMC）綜整報告指出，從過去變化的證據、觀測記錄和電腦模型，有5個主要的系統已經面臨跨越臨界點的風險，分別是格陵蘭地區的冰蓋、南極洲西部的冰蓋、溫水珊瑚礁、北大西洋副極地地區的環流、永凍土地區。

中央研究院環境變遷研究中心院士王寳貫解釋，氣候異常可能引發地球某個具體系統的崩潰（例如冰凍圈），因而在特定情況之下，某個系統會崩潰，便是氣候學長久以來所關心之事，而那個「特定的情況」就是所謂的臨界點。

王寶貫說，在暖化的氣候中，冰的融化最易發生，也是最顯而易見的現象，但是整個地球環境系統是個連續體，環環相扣，其中一環若發生改變，勢必會引發其他環節的改變。

王寶貫解釋，如果年雨量減少到某個數值，可能會造成某個植物群落整個永久消失，那就是一種臨界點；雨量變多變少或變率增大，也可能造成其他系統，例如海水鹽度、植被覆蓋、土石流強度等等的改變，影響當然巨大。

王寶貫強調，這些變化影響社會人類生活的方式則更是複雜，目前結論只能當作參考，但國家應積極投入這一類的研究，作為長期規劃的根據。

根據報告，破壞系統穩定性的因素，可能是小規模事件不斷累積，形成負面循環所導致，例如森林砍伐、空氣污染等；當一個系統崩潰，可能連鎖導致其他系統變得更脆弱或連帶崩潰。

報告中指出，當系統到達臨界點，會失去從擾動中恢復的能力；透過迅速減少全球變化的人為驅動因素，可以最大限度地減少跨越地球系統臨界點的風險。（編輯：陳清芳）1121206