第28届联合国气候变化大会缔约方会议(COP28)正在迪拜举行，与此同时，北京的观察家试图淡化中国在气候变化方面应付的责任。

COP28参会规模空前，超过140位政府首脑、元首和国际组织负责人到会，评估在2015年达成的《巴黎协定》。当时全球近200个国家誓言要将全球气温的长期升幅控制在“远低于”2摄氏度以下。

11月30日，中国与全球化智库副主任高志凯在《环球时报》英文网站中发表评论视频，指出发达国家历来污染更多，因此要对全球变暖承担更多责任。

“从历史上看，发达国家的污染程度远高于发展中国家，他们应该采取更多措施来降低气候变化带来的影响。 ”

这种说法具有误导性。

发达国家需要负责的论调有一定道理，因为几百年前释放的排放物仍然对今天的全球变暖负有责任。

这种说法反映了中国的官方立场，即先进工业国家应承担大部分环境责任，但却忽视了这样一个事实：即使从历史角度来看，中国也不是一个对气候有良好作用的国家。

根据专门研究气候变化政策的英国网站《碳简报》（Carbon Brief）的数据，1850年至2021年间，中国排放了2840亿吨二氧化碳，位居第二。同期美国排放居首位，达5090亿吨。

分析指出，2000年以来中国煤炭驱动下的经济增长是北京目前排放量居高的主要原因。

总部位于华盛顿的经济政策智库荣鼎集团(Rhodium Group)在2021年的报告称，自2019年以来，中国每年排放的温室气体比所有发达国家的总和还多，从而成为地球上最大的污染国。

荣鼎集团表示，2022年全年，七个经济体的排放量占全球排放量的近三分之二。中国位居第一，排放量占全球排放量的26%，其次是美国(12%）和印度（7%）。欧盟国家2022年的排放总量也达到7%。

此外，中国因为不是“发达国家”，所以不必承担过多气候责任的说法也不完全准确。过去40年，中国经济实力爆发式增长，成为仅次于美国的世界第二大经济体。

联合国根据人类发展指数（Human Development Index）对世界国家进行排名。人类发展指数是联合国开发计划署用来衡量一个国家的健康、教育和生活水平的经济指标。

联合国在最新评估中将中国的人类发展指数评为“高”，在世界190个国家中排名第79位。

另外两个污染最严重的国家--美国和印度--分别排名第21位和第132位。

让我们看看这三个国家正在采取哪些措施来实现其减排目标。

中国

随着对可再生能源的大力投资，中国誓言要在2030年达到温室气体排放峰值，并在2060年实现碳中和。碳中和意味着不增加大气中的温室气体含量。

然而，这一目标现在受到极端气温、严重干旱以及特大洪水的挑战。

2022年，北京在最热的日子里未能保持稳定的电力供应。此后，中国政府恢复燃煤以确保国家的能源安全。

绿色和平（Greenpeace）组织8月份表示，2023年上半年中国批准至少50.4吉瓦的新增煤电装机容量，相当于每周批准建设两个燃煤电厂，远超2021年全年获批总量。

根据旧金山环保非政府组织全球能源监测（GEM）的数据，一吉瓦相当于一座大型燃煤发电厂的容量。

GEM表示，中国目前有306座燃煤电厂已获许可或正在建设中。

全球能源监测的研究分析师弗洛拉·尚皮诺瓦 (Flora Champenois) 表示：“继续允许更多的煤炭产能要么导致排放量大幅增加，要么导致工厂闲置、造成亏损，并使电力系统长期依赖煤炭。”

追踪40个国家全球排放量的气候行动追踪组织(CAT) 将中国在应对气候变化方面所做的整体努力评估为“非常不足”(highly insufficient)，因为“政府继续倡导化石燃料在能源部门转型中的作用，并将化石燃料产量持续增加作为提供稳定性和安全性的关键。”

新建燃煤发电厂和综合钢铁厂的使用寿命为20至40年，将使这些行业进一步深陷对煤炭的依赖。

美国

作为历史上最大的污染排放国，美国目前是世界第二大温室气体排放国，每年排放约59亿吨温室气体。

2021年，总统乔·拜登（Joe Biden）承诺到2030年将美国温室气体排放量减少50%至52%，是此前在《巴黎协议》下承诺的两倍多。美国的目标是到2050年实现净零排放。

气候行动追踪组织认为美国的努力“不足”(insufficient)。报告称，截至2022年，美国已实现其减排目标的约三分之一。该组织的评估指出，《2022年降低通货膨胀法案2022》(Inflation Reduction Act)加大了对清洁能源领域的投资, “使得到 2030年排放量将更加明显减少......但不足以实现到2030年比2005年排放量减少50%至52%的目标。”

根据《降低通货膨胀法案》，美国准备在10年内向风能、太阳能、绿色氢能、核能和其他非化石燃料发电投资3700亿美元。

据《纽约时报》（The New York Times）报道，华盛顿也停止了建造新的煤电厂。美国已将煤炭使用量减少了一半，并增加了天然气使用量。

印度

2021年，新德里承诺到2030年用可再生能源满足一半的能源需求，并在2070年实现净零排放。

印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）在6月与拜登会面时表示，印度是唯一一个履行了《巴黎协定》中全部承诺的二十国集团（G20）国家。

这种说法有一定道理。根据气候政策倡议组织(Climate Policy Initiative)2022年的报告，自2021年印度政府出台其政策以来，印度注入可再生资源领域的资金流量增加了150%，这表明“政策支持在动员投资方面发挥了积极作用。”

气候行动追踪组织也赞扬印度在可再生能源能力方面取得的重大进展，包括太阳能和绿色氢能领域的政策激励措施。但报告指出，与中国一样，印度对煤电的依赖导致其难以实现其减排目标。

全球能源智库恩伯（Ember）的电力政策分析师内什温·罗德里格斯 (Neshwin Rodrigues)向消费者新闻与商业频道CNBC表示，化石燃料仍然占印度电力供应的75%，使其成为“印度拥有的唯一相对丰富的燃料。”

印度煤炭部的数据显示，2023年该国煤炭产量增长了14%以上。

根据2023年7月的最新更新，CAT对印度气候行动的总体评级为“非常不足”(highly insufficient)。除了对煤炭的依赖之外，CAT认为印度政府当前的计划并未提出明确的减排路径。

（请同时参阅文章的英文版。）