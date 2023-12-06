在有关全球是否应当致力于逐步全面放弃煤炭、原油和天然气的谈判加剧之际，气候活动人士说，来自矿物燃料产业的创纪录数量的游说人员参加了在迪拜举行的联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方大会（COP28）。

约七万名各国代表正在参加这次联合国气候峰会，包括国家元首、政界人士、科学家和社会活动人士。所有人都在推动各种不同的利益和主张。

尽管错综复杂，但这次峰会的焦点看来集中到一个关键的问题上：我们是否需要完全禁止矿物燃料？

煤炭、石油和天然气被认为在很大程度上造成了全球暖化，但也是许多经济体发展的动力，包括这次峰会的主办国阿联酋（UAE）。

根据全球碳计划（Global Carbon Project）的研究，最新数据显示，2023年预计将是全球二氧化碳CO2排放量破纪录的一年，预测将有409亿立方吨排放到大气层。其中，368亿立方吨来自矿物燃料的燃烧，剩下的来自森林滥伐和土地使用变化。

参加这次峰会的各个环保组织成立了“踢走大污染源”的联盟。该联盟称，参加峰会的2400名代表与矿物燃料产业有关联，远远多于上次峰会的636名。

科学家们说，如果全球要实现巴黎协议制定的将温度上升限制到高于工业化前水平1.5摄氏度的目标，温室气体排放在未来六年需要减少43%，否则气候变化可能成为灾难性和不可逆转的。

不过，目前的预测是，CO2排放未来六年实际上将上升9%。

肯尼亚气候活动人士艾瑞克·纽古纳对美国之音说，“这就是在这次峰会上，我们需要对逐步结束使用所有矿物燃料做出强有力的承诺，不仅仅是煤炭，不仅仅是未使用碳捕获与封存技术的燃料，而是所有的矿物燃料-包括石油、天然气和煤炭。”

其他人士则说，逐步废弃所有矿物燃料简直是不现实的，他们坚持认为矿物燃料将不得不是能源混合体的一部分，与碳市场（carbon markets）和碳捕获（carbon capture）等创新共存。

法国道达尔能源公司 (TotalEnergies) 的首席执行官潘彦磊 (Patrick Pouyanné) 是参加这次峰会的石油业代表之一。

他星期二对峰会代表说，“石油和天然气相当长时间内将继续存在。所以，我们绝对需要以不同的方式生产石油和天然气，大幅度减少排放。我们能做到，我们有这个技术。这只是要专注于此的问题。”

这次峰会COP28的主席贾比尔 (Sultan Ahmed al-Jaber) 也是阿联酋 (UAE) 国营的阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC）的主管。该公司计划到2030年大幅度增产。

贾比尔希望逐步减少矿物燃料，而不是逐步废弃，坚称这是遏制全球变暖的唯一方式，同时也允许社会经济发展。面对一片批评声音，贾比尔星期二为他的立场进行了辩护。

但是，他的辩解并未能平息他的批评者。成为气候活动人士的美国前副总统戈尔对这次峰会的主席发起了严厉的抨击。

戈尔对路透社说，“他们滥用公众的信任，任命全球一个最大和最不负责任的石油公司之一的首席执行官CEO担任峰会的主席……我们不能玩保护那些石油和天然气汽油国家的游戏。”

观察人士说，随着焦点聚在这次峰会主席的身上，这次峰会的主办方在统筹最后宣言的谈判上面对严峻的挑战。