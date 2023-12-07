河北收繳老人過冬煤推「清潔煤」被質疑暗藏腐敗

【新唐人北京時間2023年12月08日訊】石家莊贊皇縣南邢郭鎮北馬村七旬老人自費買散煤過冬取暖，卻遭官方以質量差為由收繳，輿論譁然。老人表示，收沒收看錄像，而且自家的煤比官方的「清潔煤」耐燒，還沒氣味。網友質疑官方搞壟斷，背後暗藏腐敗。

近日，中國網絡社群中傳出消息，指河北石家莊贊皇縣南邢郭鎮北馬村有七旬老人自費購買一噸煤用於過冬取暖，但12月5日被邢郭鎮政府的工作人員上門收繳。

網傳監控視頻顯示，12月5日，幾名男子來到一戶村家院落搜查，指角落處的一堆煤說：「這個可不行啊。」隨後，一個老人走到院中與現場人員理論，雙方爭執的過程中，又有多名男子進入院內，手拿鐵杴和白色編織袋，把院子角落堆放的煤裝進袋中。

年過七旬的當事村民劉大爺告訴媒體，平日裡家中就他和老伴兩人居住，院中堆的一噸多煤是一週前購買的，「鎮政府人員上門說我家買的是劣質煤，劣質散煤不能用，就收走了。」

引起媒體關注後，南邢郭鎮當局於12月6日發布通報稱，鎮政府是按照大氣污染防治有關要求對焚燒散煤情況進行排查、清繳。工作人員在北馬村發現該戶院內有大堆散煤後，「現場並未收繳該戶的散煤」。

對於官方的這個說，劉大爺表示，鎮政府工作人員確實拉走了自家院裡的一部分煤，「我們家安裝了攝像頭，這都是有證據的」。

郭鎮政府一名工作人員則對媒體解釋稱，當天工作人員只收了劉大爺約7斤散煤，此後村幹部又送來近100斤型煤，「所以說並沒有收繳」，而是置換。

這名工作人員還介紹說，目前收散煤的工作，是根據石家莊市人民政府印發的《石家莊市2019年強化農村劣質散煤管控工作方案》進行的。文件中有明文規定，自2019年7月1日起，「發現購買、分銷、儲存、燃用散煤的一律沒收」。

贊皇縣政府也發布過一份關於「秋冬季散煤清繳、型煤質量管控『百日會戰』」的工作方案，宣布在全縣區域內禁止經營、銷售散煤，並全面禁止城鄉居民、廠礦企業、機關單位、各類商戶使用散煤，還懸賞鼓勵民間舉報違規使用散煤的個人或單位。

南邢郭鎮的鎮政府相關負責人声称，石家莊市禁止燃燒劣質散煤已經很多年了，官方統一提供的「清潔煤」每噸是1000元，還有國家補貼。

但劉大爺则告诉陆媒，自己購買的散煤是每噸1280元，雖然比官方的「清洁煤」更貴，但「燒得旺，還沒有味道」，不少村民都會象徵性地買一些村裡的煤，然後偷著買別的煤，結合著使用。

石家莊各級地方政府的上述做法經媒體報導後，引發了網絡輿論的強烈質疑與反彈。

有廣西網友留言說：「老人為什麼不願意換？因為它比『清潔煤』耐燒。」一位山東網友寫道：「前幾年，我們這也是上邊推廣的清潔煤球，比我們街上買的偏宜二百至三百，但用後不起火苗，提不起溫度，有許多村民退了，第二年再也沒有推廣，不知他們的清潔煤好燒呢？」

還有網友直言：官方其實是以「清潔能源」為藉口搞壟斷經營，這背後很可能隱藏著腐敗，不過是藉口斂財罷了，應該查一查「清潔煤」的背後是否有利益輸送。

（記者竺穎綜合報導/責任編輯：林清）

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