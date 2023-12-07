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（中央社記者吳家豪杜拜7日電）企業推動淨零碳排，但減碳成本可能反映在產品價格上，導致「綠色通膨」。宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，宏碁集團在發展ESG過程中，會尋求更多生意機會、創造更多價值，設法抵銷綠色通膨造成的影響。

宏碁同時宣布，將從全新Aspire Vero 16產品開始，針對旗下Aspire Vero系列筆記型電腦實現碳中和。

為協助因應氣候變遷，陳俊聖率團前往杜拜參與COP28周邊活動，宏碁6日在杜拜舉辦記者會發表「科技覺醒」願景，展示以永續未來為核心概念的產品設計及製造，並宣布推出2項全新儲能解決方案。

第二次造訪杜拜的陳俊聖今天接受媒體採訪表示，他以公司最高領導人身分帶團來杜拜，對主管和員工有一定的示範作用，可以讓ESG（環境保護、社會責任、公司治理）概念自然而然融入產品定義、設計、生產、包裝、運送等面向。

他說，對宏碁而言，發展ESG不該講求成本效益，而是尋求更多商業機會。以宏碁新發表的儲能解決方案為例，出發點是從宏碁筆電開始累積不少電池管理知識，加上宏碁在北台灣有土地，可用來設置太陽能發電廠，才發現能做的事情越來越多，從投資製造電池到能源安全性，都視為新的商業機會。

「ESG是主流王道，是沒有人會說NO的話題」，陳俊聖直言，台灣製造電腦的公司不少，只有宏碁參與ESG還不夠，呼籲比宏碁更有實力的公司需要多參與一些。

他強調，有些投資人非常重視財務，有些則重視環保，但大多數投資人都希望企業達到ESG的基本門檻，例如淨零碳排目標、RE100再生能源倡議何時做到，都視為加分項目，同時希望財務表現仍然可以接受，不希望因為做了友善環境的事情，造成財務很大負擔。

談到PC產業景氣，陳俊聖說，庫存調整結束，回到一般季節性需求，AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）需求已經開始發生，大約從今年底到明年初會開始出現，宏碁對此非常樂觀，看好使用模式的改變會刺激新的需求，即使宏碁不是第一家推出AI PC，「也要是前幾個跑出來的」。

宏碁營運長高樹國指出，打造Vero永續產品線目的是讓更多人使用，幫助減碳，設計團隊思考的是怎麼把筆電做得夠好，但不要太貴，過程很挑戰，但很少有這樣機會讓公司上下一心。

高樹國強調，為了打造永續筆電，宏碁花了很長時間與供應鏈合作，希望未來不只宏碁有重視永續的想法，其他筆電品牌廠也能響應，一起驅動產業。（編輯：林淑媛）1121207