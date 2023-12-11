中国气候变化事务特使解振华表示，中国的COP28团队正在与美国和其他国家进行密集磋商，在联合国COP28峰会上就化石燃料达成最终协议，即使并不完美，以使为期两周的气候峰会取得圆满成功。同时，COP28峰会主席贾比尔（Sultan Al Jaber）周日告诉记者，现在是在气候谈判中“转变方向”的时候了，以便为定12月12日结束的谈判取得及时、且雄心勃勃的成果。

路透社称，全球近200个国家达成一项消除化石燃料（气候变化的主要驱动因素）的协议，已成为迪拜峰会谈判桌上的成败问题。《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）11月30日至12月12日在阿联酋迪拜的世博城举行。

这位中国最高气候外交官周六（9日）在新闻发布会上称，如果没有化石燃料协议，COP28成功的机会不大。不过，他拒绝透露中国是否同意完全消除煤炭、石油和天然气。

解振华说，这次峰会是近年来“最困难”的一届，在已出炉的第一版案文，有206个需要解决的问题，“我们应该做减法，但是加法容易、减法难”。他说，中国“正在与各主要缔约方密集磋商，以找到一个符合《巴黎协定》精神，反映能源转型大趋势，一个正确的、能指明未来努力正确方向，反映正能量，体现最大包容性，各方都能接受的解决方案”。

中国仍然严重依赖化石燃料，煤炭仍然是中国最大的能源来源。但是“能源转型是一个痛苦的过程，因为各国国情不一样，能源结构不一样，资源禀赋不一样，”解振华说。

中国希望协议的文本能够表达尽快减少化石燃料的必要性，同时为发展中国家维护能源安全和发展经济提供空间。

彭博社报道说，74岁的解振华十多年来一直是全球气候外交的常客，他将在今年的迪拜缔约方会议结束后退休，希望以一个美好的结局结束他职业生涯。他周六晚对记者表示，妥协可能取决于他上个月与美国总统气候特首约翰·克里(John Kerry)在加州安纳伯格庄园的“阳光之乡”达成的协议。

报道称，这将把逐步减少化石燃料与加速可再生能源部署联系起来。但对迪拜许多外交官来说，棘手的问题是“阳光之乡”声明的重点是用于发电的石油和天然气，而不是更广泛的经济。不过，周六大部分时间都在与美国官员举行磋商的解振华，对此仍然保持乐观。

报道说，中美之间的动态通常被视为联合国主办的气候峰会谈判成败的关键，解振华和克里今年一如既往地在密切合作。

COP28峰会的谈判已进入最后三天，逐步减少化石燃料成为此次迪拜峰会的核心问题。目前的联合国气候变化协议仅包含有关煤炭使用的条款，有100多个国家组成的联盟支持扩大协议范围，但沙特阿拉伯和其他产油国则对此予以抵制。

彭博社说，周五晚上发布的最新草案文本提供了四种选择。最弱的文本是完全放弃任何提及污染严重能源的措词，而最强硬的选择则呼吁“根据现有的最佳科学逐步淘汰化石燃料”。很少有人预计会就逐步淘汰化石燃料达成协议，但一些人对达成逐步淘汰的妥协文本抱持乐观看法。

呼吁逐步淘汰或逐步减少化石燃料的协议，是包括美国和欧盟在内的许多国家在 COP28 上的主要要求。上周，沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，沙特不会同意呼吁逐步减少化石燃料的协议文本。协议的文本必须获得一致同意才能生效。

为试图打破僵局，COP28峰会主席贾比尔（Sultan Al Jaber）表示，他周日召开“议会”（阿拉伯语会议），把所有部长们聚集到一个房间，以提高他们立场的透明度，并让他们能够解决剩余的分歧。会议预计将持续几个小时，并将在夜间发布新的谈判文本。

贾比尔多次表示，这是有史以来第一个积极呼吁各方在商定文本中提出逐步淘汰化石燃料的措辞的缔约方会议（COP）主席国。

彭博社说，尽管如此，气候活动人士从一开始就对阿联酋主办气候谈判表示担忧，因为该国是世界上最大的石油出口国之一。由于贾比尔担任阿布扎比国家石油公司负责人的其他职务，他担任此次峰会主席的身份受到质疑。