【希望的路】李克強猝死 引發民眾三退 第二十九集

【新唐人北京時間2023年12月31日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看《希望的路》。

在10月27日官方稱中共前總理李克強因心臟病去逝後，許多民眾意識到中共的謊言本性，在網絡發表言論並懷疑其因黨內鬥爭被殺，在此事件後，有不少大陸民眾更加不相信共產黨進而發表聲明退出中共相關一切組織。

署名夏影的大陸民眾在退黨網站發表聲明說：「在李克強被害死後，本人認識到已無任何人能夠拯救中共這個政治殭屍，就讓它滅亡吧！本人聲明被強迫填寫的入黨申請無效，並且聲明退出共青團和少先隊組織。 」

另一位，遵義市的徐光明聲明說：「我已經深深的不信共產黨的那一套理論，現在李克強總理都莫名其妙的死了，太邪惡了。經朋友提到，自願退出原來加入的共青團、少先隊邪惡組織，相信神靈，走向未來走向光明。」

大陸民眾趙惠寧也聲明說：「李克強莫名其妙的暴卒，足見邪黨有多麼邪惡，正說明跟著共產黨沒有好下場！我聲明退出共青團少先隊，不被邪黨殘害！ 」

大陸民眾張丹聲明說：「去年拎走胡錦濤，今年搞死李克強，這個黨的官員都無法得善終，更別提我們這樣的普通人了！中共已經走進了末日，我聲明三退，不和邪黨一起下地獄！ 」

根據大紀元時報11月14日報導，李克強11月2日遺體被火化後，外界仍強烈質疑其是「被病死」，有北大校友撰文稱，11月3日李克強的夫人程虹特意囑咐校友不要公開葬禮照片，疑似受到當局的壓力。

報導指，北大校友高瞻在《北京之春》撰文提到，李克強死得蹊蹺，當局表現得又極盡詭異。國內的幾個北大老人和底層老百姓都認為李克強之死完全不正常。李克強退休僅七個月，是退休中共政治局常委中最年輕的，且擁有最好的醫療保健條件，根據常識判斷，即便心臟病發作，經及時搶救，也不至於有生命危險，但是，他卻離奇地死了。

中共官方講，李克強發病後，被緊急送往上海中醫藥大學附屬曙光醫院搶救，卻沒有送到救治心血管疾病非常有名的復旦大學附屬中山醫院。

時事評論者李承鵬在社群平台上寫道：「他走了。（曙光醫院的）旁邊是搶救心梗成功率高達96%、曾經拯救上萬病人的上海中山醫院。你相信正國級會輸給那4%？」

對於李克強的離世，前中共中央黨校教授蔡霞11月14日在海外自由亞洲電台撰文表示，死的蹊蹺卻又無處尋覓真相，這一切都給中共黨內帶來巨大的衝擊與震撼。黨內出奇地死寂一片，就是這種極度震撼的異樣呈現。兔死狐悲、物傷其類，中共許多官員從李克強的命運悲劇中，隱約看到了他們難以逃脫的宿命。

文章分析，中共「極權統治+個人獨裁」的制度惡，造成了李克強的總理之「困」，也是中共黨內政府系統負責官員的普遍困境。

李克強作為中共三屆常委、兩屆總理、十年的二號人物，被外界稱為是中共史上最弱勢的總理。其北大校友、旅美中國政治學者王軍濤用窩囊一詞來評價李克強十年來的成績。

文章認為，李克強之「困」非是李克強一人之困，而是中共體制內作為「二把手」官員普遍深陷其中的「困境」。中共黨內所謂強調「團結」，其實際內容就是「一」「二」把手之間的團結。

文章表示，在中共體制內，一切唯上是從。這等於各級書記把官員們的官帽子拎在手裡，官員無不俯首聽命於書記。李克強的突然暴斃，出乎意料的引發民間哀悼浪潮，這是人們對邪黨倒行逆施的強烈不滿，終於找到一個宣洩的出口。

旅美法學學者李玉清先前對大紀元表示』中共極權體制會讓人的心理變異，由於害怕失去權力，就相互整。都是你死我活地上位，絞肉機就是這麼來的。看看中共的歷史和現在，中共黨魁對中國人民所犯下的滔天罪惡，比任何一個犯罪者和犯罪集團都大得多。中共極權邪惡無底線，權力肆無忌憚，為所欲為，沒有任何人安全，也沒有人活得有尊嚴，即使李克強爬到了中共總理的職位，還是死的不明不白。

中國問題專家王赫表示，李克強之死已成為一個標誌性事件，刺激中共政治勢力重新組合，反習勢力在大聯合，民眾也在覺醒。中國巨變的那天已經不遠了。下面，我們一起來看看更多覺醒民眾的退黨聲明。退出中共，回歸天理良心才是一個生命的正確選擇。

10月13日，南京的陳福平等193位民眾聯名發表三退聲明說：「江澤民要傳位給薄熙來，胡錦濤要傳位給李克強，江湖之爭相持不下，結果讓習近平漁翁得利，事先大概誰也沒想到吧？但是在預言裡早就寫上他了，他命中注定要扮演這個角色。」

他們在聲明中提到：「毛澤東自稱「和尚打傘，無法無天」」。 「共產黨張牙舞爪，但是在造出這個生命之初，其從生到死都已安排好，造出這個邪靈就是讓它來幹壞事的，幹完了它也就完了，如果誰真的相信共產黨的』無法無天』，那就上了這個邪靈的當了，因為它就是來毀滅人的，這就是它毀滅人的方式。最後他們說：「我們聲明退出中共這個魔鬼組織，回歸天理良心才是一個生命正確的選擇。 」

一位來自四川的大陸民眾亮周，在2018年P2P暴雷後，中共無恥甩鍋的言語行為，讓他意外聽到淪陷區外有識之士講解，並學會翻牆瀏覽更多消息，了解了大躍進、唐山地震、文化大革命、六四事件、對法輪功學員的污衊再到迫害等歷次事件真相。也讓亮周感到中共頭面人物其實都是欺騙老百姓的魔頭，一切只是紅魔替身而已……罄竹難書！

亮周在退黨聲明說：「在小學時不明不白的加入少先隊、中學時又不明不白加入了共青團，高中和大學初期還被洗腦曾積極想加入共產黨。對此，我懺悔曾經做過的這一切邪惡行為。我退出所有曾參加的共產黨與共產黨其它組織，抹去邪惡的印記。感謝神給我一次改過的機會。」

遼寧省大連市林思雨在退團聲明中說：「身為學生，在校讀書三年，眼睜睜看著村裡的住宅被強拆，父母親流離失所，家裡也早被重新買房的房貸壓垮。我不知道這是為什麼，總覺得有人在欺壓我們這些老百姓，直到今天在朋友引薦下觀看了《四億人的覺醒》我才恍然大悟，中共黨滿口假話殘暴血腥，說著為人民實際上對我們老百姓割肉放血，終於是看透了中共暴政的邪惡特性，我為此退出共青團，總覺得加入這種造孽的組織是會遭報應的。」

北京的許德康是基層黨員，他發表聲明說：「我退出禍國殃民的邪惡中國共產黨、共青團和少先隊，不再和共匪沆瀣一氣！」他還說：諸君可知天下最無恥政黨是什麼？是號稱工農無產階級先鋒隊的中共。毛澤東在抗日戰爭後以武力篡奪權位，以一大堆政治運動摧毀中國文化、戕害廣大人民，共匪殘暴不仁，人民大吃苦頭！」

大陸民眾邱克林，當過兵上過戰場，轉業後在國企單位工作，這份經歷讓他對國家有很深的感情。由於長期在中共統治環境下工作，被其污染，有很多認識沒有脫離黨文化，再加上人情的作用，總認為只要有能力的人上了台社會就會變好，甚至有的時候被邪黨欺人的宣傳所帶動。思想上也沒能把共產黨與中華民族分開，所以根本上沒有完全地認清邪黨，沒有認識到一切不好、不幸的根源都是邪黨。不過，現在他認識到，無論誰進了這個組織爬到高位掌握了實權基本上都是惡債纍纍，這樣的人又能有什麼作為呢？

邱克林在退黨聲明中說：「共產黨的貪污腐敗已病入膏肓，對共產黨也不抱希望。聲明退出共產黨！」

上海藍傑也聲明說：「這是一個充滿著暴力、暴政和謊言的世界，人民生不如死，不管百姓死活，司法系統的嚴重腐敗。對中共這個國家失望至極。」

旅居日本東京的孟康聲明說：「中共邪黨的腐敗越來越嚴重，打了這麼多老虎蒼蠅，換了這麼多大小官員，結果怎麼樣？買得起房了嗎？看得起病了嗎？養的起老了嗎？孩子上得了學嗎？…一切都沒變！」

「事實上，老虎們在打架，和豬沒有半毛錢關係，可豬卻為打贏的老虎喝彩，豬卻不知道老虎打架其實是為了吃豬肉而打架。中石油一群貪官落馬，油價降了嗎？能源部一群貪官落馬，天然氣降價了嗎？鐵道部一群貪官落馬，火車票降了嗎？三峽電力系統貪官落馬，電費降價了嗎？電信業一群貪官落馬，電話費降價了嗎？cctv女主持被抓了，改變了他們的胡說八道了嗎？抓貪官的好處就是讓民眾看熱鬧，這種熱鬧是看不完的。在這裡，我為全中華民族著想，自願退團，同時我希望更多的民眾看破中共的種種謊言！」

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《希望的路》製作組

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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