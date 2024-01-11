中國國務院近日發布最新政策文件「關於全面推動美麗中國建設的意見」，目標在 2027 年深入推進綠色低碳發展。

「意見」提出，統籌推動重點領域綠色低碳發展。 2027 年，新增汽車中新能源汽車佔比力爭達 45%，老舊內燃機車基本淘汰，港口貨櫃鐵水聯運量維持較快成長；到 2035 年，鐵路貨運週轉量佔總週轉量比例達 25 % 左右。

根據文件目標，到 2027 年，綠色低碳發展深入推進，主要污染物排放總量持續減少，生態環境品質持續提升，國土空間開發保護格局優化，生態系服務功能不斷增強，城鄉人居環境明顯改善，國家生態安全有效保障，生態環境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設成效顯著。

到 2035 年，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，國土空間開發保護新格局全面形成，生態系多樣性穩定性持續性顯著提升，國家生態安全更加 穩固，生態環境治理體系與治理能力現代化基本實現，美麗中國目標基本實現。

文件指出，展望本世紀中葉，生態文明全面提升，綠色發展方式和生活方式全面形成，重點領域實現深度脫碳，生態環境健康優美，生態環境治理體系和治理能力現代化全面實現，美麗中國全面建成。

文件提到，積極穩健地推進碳達峰碳中和。 有計畫分步驟實施碳達峰行動，力爭 2030 年前實現碳達峰，為努力爭取 2060 年前實現碳中和奠定基礎。 堅持先立後破，加速規劃建置新型能源體系，確保能源安全。 重點控制煤炭等化石能源消費，加強煤炭清潔高效利用，大力發展非化石能源，加速建構新型電力系統。