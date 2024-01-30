周一（1月29日），20个国际援助团体表示支持负责救济巴勒斯坦人的联合国机构，此前由于发现十几名工作人员可能参与了10月7日在以色列境内的恐怖袭击，几个主要捐助方暂停了对该机构的支持。

“捐助国暂停资助将影响对200多万平民的救生援助，其中一半以上是儿童，他们依赖联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）在加沙的援助，” 这些援助组织说。

他们补充说：“在以色列持续的无差别的轰炸和对加沙援助的蓄意剥夺下，民众面临饥饿、迫在眉睫的饥荒和疾病爆发。”

救助儿童会（Save the Children）、行动援助组织（ActionAid）、挪威难民委员会（Norwegian Refugee Council）、乐施会（Oxfam）和美国朋友服务委员会（American Friends Service Committee）是签署该声明的几家团体。

包括联合国近东救济工程处最大捐助国美国在内的一些国家表示，在进行调查期间，它们将暂停财政支持。

“这些决定威胁到我们在整个地区正在进行的人道主义工作，特别是在加沙地带，”近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在一份声明中说。“由于对一小群工作人员的指控，特别是考虑到联合国近东救济工程处立即采取行动，终止了他们的合同，并要求进行透明的独立调查，在这种情况下该机构还是被暂停提供资金，这令人震惊。”

联合国近东救济工程处仅在加沙地带就雇用了一万三千名工作人员，主要是巴勒斯坦人。自10月7日以来，他们继续努力工作，为近200万流离失所的巴勒斯坦人提供一些救济。该机构有150多名工作人员在以色列和哈马斯之间的战斗中丧生。

在被以色列指出参与致命袭击的十几名工作人员中，有九人立即被联合国解雇人，一人被确认死亡，官员们正在澄清另外两人的身份。联合国立即展开了内部调查。

资金冻结

周一，奥地利成为最新一个暂停额外资金的捐助国。

欧盟是该机构的第三大捐助方，在2022年提供了超过1.14亿美元的资金，它表示预计在2月底之前不会向联合国近东救济工程处提供任何新的资金，并希望对这家援助机构进行审计。

欧盟在一份声明中说：“它期望联合国近东救济工程处同意由欧盟任命的独立外部专家对该机构进行审议，并因而做出评估，特别关注防止其工作人员可能参与恐怖活动所需的控制系统。”

欧盟表示，它将继续通过伙伴组织向加沙和约旦河西岸的巴勒斯坦人提供人道主义援助。

至少有10个其他国家（合计约占联合国近东救济工程处资金的60%）已暂停支持。这些国家包括美国、澳大利亚、英国、加拿大、芬兰、德国、意大利、日本、荷兰和瑞士。

联合国巴勒斯坦被占领土问题特别报告员弗朗西斯卡·阿尔巴尼斯（Francesca Albanese）警告说，在国际法院（ICJ）周五采取临时措施后削减援助的国家，可能违反了《防止及惩治灭绝种族罪公约》规定的义务。

与此同时，爱尔兰外交部长米歇尔·马丁（Micheal Martin）表示，爱尔兰没有计划暂停援助，爱尔兰2022年的援助总额超过850万美元。西班牙还表示将继续提供财政援助，西班牙的援助在2022年超过1350万美元。

主要捐助国挪威在2022年提供了超过3400万美元。挪威也表示将继续提供援助。

“联合国近东救济工程处是加沙以及更广泛地区数百万深陷困境的人的生命线，” 挪威外交大臣埃斯彭·巴特·艾德（Espen Barth Eide）在社交媒体平台X上说。

迫在眉睫的危险中提供援助

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）警告说，如果联合国近东救济工程处没有足够的资金，对加沙200多万巴勒斯坦人的援助最快将在2月份缩减。

古特雷斯在一份声明中说：“这些工作人员被指控的令人憎恶的行为必须产生后果，” 他并补充说，他们可能面临刑事起诉。但他敦促捐助者不要惩罚上万的援助工作者和他们所服务的人。

古特雷斯的发言人斯特凡·杜加里克（Stephane Dujarric）周一表示，秘书长一直在打电话，与捐助方和地区领导人交谈。他周一与约旦国王阿卜杜拉（King Abdullah）进行了交谈，并安排与埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西（Abdel Fattah el-Sisi）通话。周一上午，他会晤了美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）。他还与联合国内部监督事务办公室负责人进行了磋商，该办公室正在领导对这些指控进行内部调查。

杜加里克说，古特雷斯还计划在周二与主要捐助方会面。

以色列谴责古特雷斯呼吁恢复对联合国近东救济工程处的援助。以色列驻联合国大使吉拉德·埃尔丹（Gilad Erdan）说，古特雷斯“再次证明，以色列公民的安全对他来说并不重要。”

埃尔丹说：“多年来，他无视向他本人提供的关于联合国近东救济工程处支持和参与煽动和恐怖主义的证据，在他进行全面调查以找到联合国近东救济工程处的所有哈马斯恐怖分子之前，他在呼吁资助一个深受恐怖主义污染的组织。”

哈马斯已被美国、英国、欧盟和其他国家认定为恐怖组织。以色列说，该组织10月7日的袭击造成1200人死亡。

埃尔丹总结说：“在对联合国近东救济工程处进行全面调查之前，每个继续为该组织提供资金的国家都应该知道，其资金可能被用于恐怖主义，而将要转交给联合国近东救济工程处的援助，可能会落到哈马斯恐怖分子手中，而不是加沙民众手中。”

以色列多年来一直批评联合国近东救济工程处，声称该机构经营的学校被哈马斯用于恐怖活动，并倡导反以课程。自10月7日袭击事件发生以来，以色列官员指责一些工作人员在社交媒体上称赞袭击事件。

联合国近东救济工程处为在1948年以色列建国战争期间逃离或被赶出现在的以色列的巴勒斯坦家庭提供了基本服务，包括医疗和教育。他们现在住在加沙、以色列占领的约旦河西岸、约旦、黎巴嫩和叙利亚的难民营中。

人质谈判

在联合国近东救济工程处经费问题产生争议之际，两名美国高级官员表示，谈判代表据报道即将达成一项停火协议，该协议将停止以-哈之间的战斗两个月，并促成哈马斯在加沙扣押的其余100名左右人质的获释。

该协议的正在成形的条款将要求在第一个30天的阶段释放其余的妇女、老人和受伤的人质，但有关释放男性人质的细节尚不清楚。这项仍为达成的协议还要求以色列允许更多的人道主义援助进入加沙。

美国中央情报局（CIA）局长比尔·伯恩斯（Bill Burns）周日在巴黎会晤了以色列情报机构摩萨德的负责人戴维·巴尼亚（David Barnea）、卡塔尔首相穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）和埃及情报局局长阿巴斯·卡迈勒（Abbas Kamel），讨论可能的停火。

11月下旬，在历时一周的停火期间，100多名人质被释放，以换取释放被以色列监禁的240名巴勒斯坦人。从那时起，战斗从再也未间断过，也再也没有人质获释了。

以色列军方周一表示，在加沙南部的汗尤尼斯地区进行了空袭，而地面行动则在加沙中部和北部打死了一些武装分子。

联合国人道主义事务协调厅周一表示，据报道，在汗尤尼斯的纳赛尔和阿迈勒医院附近发生了的激烈战斗。据报道，人们逃往过度拥挤处于不安全条件下的拉法镇。联合国表示，由于周边地区的敌对行动和以色列的撤离令，汗尤尼斯的医院面临关闭的风险。

以色列军方还表示，“一名恐怖分子在以色列北部的一个军事基地旁边进行了一次撞击袭击”。嫌疑人在下车并试图用斧头攻击以军后被以军射杀。

以色列是在10月7日哈马斯袭击事件发生后对加沙发动的反攻。据加沙卫生官员说，以色列的反攻已造成26000多名巴勒斯坦人死亡，同时还摧毁了加沙的大片地区，使该地区近85%的人口流离失所。

（美国之音联合国事务记者贝希尔对本文亦有贡献。本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）