豐田汽車旗下豐田工業公司開發的柴油引擎，在認證測試中傳出結果作弊，豐田汽車台灣總代理和泰汽車表示，此事件起因於測試車與量販車使用的ECU軟體差異，經過調查，量產車的性能皆與對外公告的數值相符，無需任何召回改正動作。（路透）

〔記者楊雅民／台北報導〕豐田（Toyota）汽車旗下豐田工業公司開發的柴油引擎，在認證測試中傳出結果作弊，豐田汽車台灣總代理和泰（2207）汽車表示，此事件起因於測試車與量販車使用的ECU軟體差異，經過調查，量產車的性能皆與對外公告的數值相符，無需任何召回改正動作，敬請顧客安心使用車輛。

《日經亞洲》報導，豐田委由豐田工業為其汽車開發柴油引擎，根據獨立調查小組的調查顯示，豐田工業公司在為其開發的3款柴油引擎型號的認證測試結果作弊，該廠員工試圖使用與引擎生產過程中不同的軟體來做測試。

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和泰汽車表示，豐田汽車在2023年8月中旬收到 TICO（豐田自動織機，Toyota Industries Corporation）的報告，得知由 TICO 研發與供應的柴油引擎，為了確保能通過測試，在測試用車上使用不同於量販車的ECU軟體狀況。

後續豐田汽車展開事件調查並抽樣多台量產車進行馬力驗證，顯示各車型的馬力數值皆與對外公告值相符，本事件與車輛安全及污染排放無任何影響，敬請顧客安心使用車輛。

此事件不影響任何車輛性能，因此台灣市場目前不受影響，若顧客仍有疑慮請洽各地區豐田汽車經銷商。

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