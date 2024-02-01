泛藍票票入匭 韓國瑜江啟臣當選立院正副院長

【新唐人北京時間2024年02月02日訊】週四，台灣立法院院長，選舉結果出爐，韓國瑜任院長，江啟臣、任副院長。

國民黨立委士氣高昂，齊聲高喊口號。立法院長選舉，經過兩輪投票，國民黨與無黨籍立委合作，確定54票全數到位，韓國瑜穩坐國會龍頭寶座。

新任立法院長韓國瑜：「國瑜有機會服務立法院長的職務，在這裡要對我們所有國民黨的立法委員以及無黨籍兩位立委，致上最高的謝意，在這裡我特別要向前院長游錫堃院長，致上最高的謝意，過去四年他擔任立法院工作，可以說認真付出。」

國民黨鬆了一口氣，因為選前不時有跑票傳聞，黨團喊出違規者黨紀處罰，要求全體亮票，立委也小心翼翼，避免出了差錯。

代理主席柯建銘：「有效票112票，無效票1票。」

同樣祭出黨紀的民眾黨，卻發生新科立委陳昭姿不慎將印泥污染選票，成了無效票，使民眾黨的黃珊珊少了一票。

民眾黨立委陳昭姿：「（委員是不是心情很不好？好像投錯？）」

民眾黨立委林國成：「因為我們都已經爭取了，很明顯她投給黃珊珊，並非投給別人，所以就沒有什麼違紀，或什麼處分的問題。」

民眾黨團強調陳昭姿無心之過，不會處分，但對於代理主席柯建銘裁定廢票，表達遺憾。而下午副院長選舉，則並沒有再出現意外插曲。

副院長同樣經過兩輪投票，選出國民黨籍立委江啟臣。新國會上路，國會正副龍頭底定，下一步召委選舉，仍然是輿論焦點。

新唐人亞太電視陳輝模、林嘉韋、劉姿吟台灣台北報導

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/01/a103848428.html