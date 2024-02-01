立法院長第二輪投票僅有韓國瑜及游錫堃兩位候選人，國民黨委員圈票後高舉選票亮票，候選人韓國瑜則是已領取選票，在後排等候準備投票。（記者劉信德攝）

2024/02/01 13:35

首次上稿11:51

更新時間13:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院第11屆立委今（1）日報到，並將選出新任正、副院長。稍早院長第一輪投票結果出爐，第10屆立法院長游錫堃獲得51票、國民黨不分區立委韓國瑜拿下54票，民眾黨不分區立委黃珊珊取得7票，另有1張無效票，3人均未獲過半57票支持，進入第二輪投票，由游錫堃和韓國瑜對決，若各黨團皆堅守其基本盤，預料韓國瑜當選的機率高。目前第二輪投票已經結束，民眾黨8人未現身，下午1點30分開票，由票多者當選。

民眾黨少1票！國會龍頭首輪投票出現廢票

根據各黨團人數推估，黃珊珊原預計可取得8票，研判該黨有1人投成廢票。根據開票畫面，該張選票確實是圈選黃珊珊，但卻在國民黨不分區立委陳菁徽的圈選處出現紅色印泥髒污，民眾黨不分區立委林國成雖據理力爭，最終會議主席柯建銘仍判定為廢票。

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民眾黨立委陳昭姿稍早坦承那張沾有紅印的無效票是她投出的。陳昭姿於臉書表示，「本席在票選立法院院長時，雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，僅此向民眾黨黨團與支持者致歉」。

根據「立法委員互選院長副院長辦法」第4條規定，「院長、副院長之選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得前項所規定之過半數票數時，就得票較多之首二名重行投票，以得票比較多數者為當選。」

今日上午10時30分起，立法院舉行院長投票，根據「立法委員互選院長副院長辦法」第3-1條，「院長、副院長選舉會議，由委員互推一人擔任會議主席；其推選主席會議，由資深者主持，資同者以年長者任之。」最終由連任十屆的立法院民進黨團總召柯建銘擔任會議主席。

柯建銘表示，院長選舉投票時間表定為10時30分至12時，不過若全數委員均已完成投票，將提早開票。在院長選舉結果出爐後，再進行副院長選舉。

投票期間，國民黨團總召傅崐萁、立委游顥等6人，在蓋印選票後，於圈選處後方一字排開高舉選票，落實國民黨黨主席朱立倫要求「亮票」的軍令狀，證明眾人並未跑票、力求票票入匭；其餘國民黨立委也陸續以「小團體」方式亮票，不過也有部分國民黨立委採取技術性亮票策略。

對此，民進黨立委洪申翰拍下國民黨立委集體亮票的照片，並於臉書發文表示：「國民黨針對立法院長選舉，新發明的『犯人式亮票』法，太驚人了！」

立法院長第二輪投票，游錫堃完成投票，蔡其昌領票後準備進入圈票處蓋印投票。（記者劉信德攝）

韓國瑜向無黨籍立委高金素梅握手致意，感謝支持。（記者劉信德攝）

根據各黨團人數推估，黃珊珊原預計可取得8票，研判該黨有1人投成廢票。根據開票畫面，該張爭議選票確實是圈選黃珊珊，但卻在國民黨不分區立委陳菁徽的圈選處出現紅色印泥髒污，最終會議主席柯建銘仍判定為廢票。（記者劉信德攝）

立法院長選舉第一輪投票結果出爐，第10屆立法院長游錫堃獲得51票、國民黨不分區立委韓國瑜拿下54票，民眾黨不分區立委黃珊珊取得7票，另有1張無效票，3人均未獲過半57票支持，將進入第二輪投票。（記者劉信德攝）

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