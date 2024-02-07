台積電董事會今核准季度資本預算約94億2148萬美元，建置先進製程、先進封裝、成熟/特殊製程產能等，以及建置南部科學園區零廢製造中心等。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事會6日核准季度資本預算約94億2148萬美元（約達新台幣2953.95億元），將作為建置先進製程、先進封裝、成熟/特殊製程產能；廠房興建及廠務工程，包括建置南部科學園區零廢製造中心以及資本化租賃資產。

台積電董事會並核准於不超過52億6200萬美元的額度內增資日本JASM；核准於不超過50億美元的額度內增資百分之百持股的美國亞利桑那州子公司TSMC Arizona。核准於不超過30億美元的額度內增資百分之百持股的子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

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為了吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，台積電董事會今核准發行2023年限制員工權利新股共2960仟股，較2022年的2110仟股增加約4成。

此外，台積電董事會也核准發行不超過418.5萬股的2024年限制員工權利新股案，並將送2024年股東常會核准。

台積電董事會並核准召集2024年股東常會，訂於6月4日上午9時於新竹國賓大飯店舉行，會中將改選包含7名獨立董事在內的共10名董事。

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