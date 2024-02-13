美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)2月12日在美国智库外交关系协会举行的一场对话上，为美国对中国产品征收关税的做法进行了辩护，称关税是解决不公平贸易做法的一个工具。但她同时表示，美国的贸易政策并不仅仅是关税。在被问到如何看待再次参选总统的特朗普表示，若当选将对来自中国及其他国家的产品加征关税，戴琪说，不应该仅仅为了关税而征收关税。

戴琪：关税不是贸易政策的全部

美国贸易代表戴琪星期一在外交关系协会与该会会长、奥巴马总统任内的美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)举行的一次对话上回答有关特朗普政府时期对中国征收的关税对美国经济带来的一些负面影响的问题时说，关税并不是贸易和经济政策的全部，而是一个政治上被用来转移人们注意力的东西。

“我认为，你知道，把美国的贸易政策缩减为只是一个有关关税的谈话确实不公平，而且我认为最终不利于深入理解贸易政策到底是什么。从很多方面来说，它是一个转移人们注意力的东西，”她说。

戴琪：拜登政府看到对华关税的战略价值

这位美国贸易代表重申了她最近在公开场合说过的话，即关税是一种工具。

“理解关税真正重要的一点是，它们是一种工具。它们是一种可以以建设性方式使用的工具。 至少对我们而言，它们是贸易救济方面的一种工具，”她说。

美国商务部刚刚公布的数据显示，美国与中国的贸易逆差比2022年下降了近20%，其中美国与中国的货物贸易逆差减少到4272亿美元，是自2010年以来的最低水平；而美国从墨西哥购买的商品20年来首次超过了中国。美国对中国产品征收的关税是导致出现这种情况的部分原因。

戴琪大使在这次对话中把拜登政府的对华贸易政策与前任政府的做法进行了区分。她说，拜登政府的确保留了不少特朗普政府时期对中国产品征收的关税，但他们并没有只使用关税这一个工具。

“我还要反映的是，贸易政策和经济政策不仅仅是关税，这是我想代表拜登政府加以区分的一点，因为我们专注于重振美国中产阶级和美国经济，确保我们的经济中有更多的机会，我们可以解决美国人，特别是年轻的美国人在过去10年、20年中日益增加的经济不安全感，我们所做的就是部署一套工具，”她说。“你说得对，我们保留了很多关税，因为我们看到这些关税在拓展中产阶级和重振美国制造业和美国经济方面具有战略价值。但我们并没有就此打住，对吧？贸易和关税并不是实现这些目标所需的唯一工具。”

如何看待特朗普增加关税的提议？

正再次角逐白宫宝座的前总统特朗普最近在接受福克斯新闻的采访时说，他如果11月份当选，会再次对中国征收关税，而且可能超过60%。彭博经济的分析显示，这个提议将使美中目前5750亿美元的贸易额萎缩至几乎为零。特朗普还提出了对美国所有的进口商品全面征收10%的关税的想法，引发了欧洲盟友等的担忧。

戴琪在回应一位提问的人没有点名的提到特朗普的这个提议时说，就像不应该为了贸易自由化而进行贸易自由化一样，也不应为了关税而加征关税，而是要考虑这样做的目的。

“这有点像为了贸易自由化而贸易自由化的另一面。让我们提出这样的问题，即贸易自由化可以服务于哪些更大的目的？我们如何利用自由化作为实现这些目标的工具？如何利用贸易自由化和其他工具来促进可持续性、有韧性和更具包容性的经济成果？在关税方面，我想说，让我们采取同样的做法，也就是说，不应该仅仅为了关税而征收关税，对吗？ 但要问接下来的问题，即你试图通过这些关税实现的目标是什么，以及你是否能够说出一个连贯的战略手法，”她说。

这位贸易代表重申，拜登政府处理关税和贸易政策问题的手法是围绕扩展中产阶级、重振美国经济的总体目标将其具体化，以及如何与美国的合作伙伴就如何共同完成这一切的建设性愿景一道努力。