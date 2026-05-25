南方财经记者赵晓晨

5月21日，随着总金额超10亿元的百纳科创城动工，万亿城市佛山的中心城区禅城迎来了近三年来体量最大的民企投资项目。

不远处，位于佛山市三龙湾禅城片区的山姆会员商店也完成挂牌，佛山成为“双山姆”城市，把广佛极点城市的商业能级又往上抬了一档。

今年以来，佛山市禅城区高技术产业投资更是一路高歌猛进，一季度高技术产业投资同比增长1.0倍，再次展现了禅城的发展新动能。

大项目落地、消费地标入驻、高技术产业投资一季度倍增……这些亮眼成绩释放出了外界押注佛山中心城区的清晰信号。

向好信号背后，一个老问题也随之凸显——在佛山五区组团格局里，五个区各有各的中心，长期各自为政。禅城名义上是中心，但话语权、集聚力和辐射力与“中心”二字还有不小的距离。

禅城全区的建设用地中，集体土地占比高达46%，其中26平方公里的现状工业用地里，国有土地仅占42%，集体土地占到58%。在全国22个超大、特大城市中，没有哪一个中心城区像禅城这样，是在集体土地上建城市。“名义上的中心、碎片化的土地”，决定了禅城每往前跑一步，都要付出更高的运作成本。

与此同时，广佛同城化推进多年，关于“大树底下难长草”的担忧依然存在。随着6月底广湛高铁佛山站即将开通，年底广佛环线即将全线贯通，作为佛山中心的禅城与广州市中心的距离被进一步拉近。从禅城出发，半小时通达广州核心区，广州的虹吸效应会不会让禅城进一步边缘化？

日前，佛山市禅城区委城市工作会议召开。针对当前禅城区面临的紧迫问题，禅城区委书记盘石现场抛出了三个问题：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？通过这三个经典的哲学问题，禅城开始思考自身的定位与未来的方向。

“被虹吸还是被带动，关键看我们怎么干。”禅城区委书记盘石在会上说，禅城必须回答“我是谁”，如果继续满足于做“组团中的一员”，只会被边缘化，而找准自己的位置，在广佛极点中成为“不可替代的那一环”，局面就完全不同。在存量更新、产业重构、人的城市化三条战线上，禅城更大的想象空间被打开。

禅城发展新阶段：城市美学竞争力

走进禅城莲升片区的老街，骑楼连排而立，檐口斑驳，线缆交织。这里至今保留着岭南地区典型的趟栊门、镬耳屋与青砖墙。一个月前，停滞许久的佛山古镇莲升片区焕新改造全面重启，将从历史文化街区活化、公园经济等方面升级。

作为佛山古镇风貌最典型的地块、明清“天下四大聚”的手工业和商贸腹地，莲升片区的更新从一开始就注定无法“大拆大建”。因此，这些年能看见的变化，更多是渐进式的。快子路示范段修缮后重新亮灯迎客，老街区也在往“串点、连线、成面”的方向做整合。

要在一个高密度、强历史约束的旧城里同时完成文物保护、民生改善与活力再造，每一步，都必须算清历史账、民生账和未来账。这种纠结，在禅城并不罕见。

过去二十多年，禅城走过一段“大刀阔斧”的城市化道路。2007年起，铁腕整治陶瓷等高污染产业，推动“腾笼换鸟”；2009年启动“东提西进中贯通”，澜改、绿岛湖、奇槎等片区改造相继上马。那十几年，也是佛山房地产市场高歌猛进的时期。

但如今，房地产高速增长的时代已经过去，大拆大建、新城新区不断涌现的时代也过去了。城市发展从“扩张型”进入存量提质增效的新阶段。政府的资源趋紧，多中心、扩张式的发展难以为继。

因为城镇化起步早，禅城比大多数城市更早感受到这种压力，也是佛山最早遭遇空间天花板、最早到达存量瓶颈期的区域。

那怎么办？禅城给出的答案是：用“老火煲靓汤”的耐心，在存量中做增量。增量建设“不美不建”、存量更新“不美不改”，让城市美学成为禅城的重要竞争力之一。

莲升片区的改造重启，就是一个标志性动作。与之同步推进的，还有美陶湾文化创意街区、东平河水轴线等一批项目，用设计美学和绣花功夫，让“老城市”焕发“新活力”。

过去只是市民散步的文华公园、亚艺公园等公共空间也被注入主题市集、夜间经济等新的内容。今年年初在亚艺公园举办的“季华墟”艺术潮玩市集便是一个缩影，超过5000名市民在非遗年画、石湾陶艺与剪纸工艺的活态展演中，对传统街区有了全新的体验。

（超过5000名市民来到“季华墟”艺术潮玩市集。资料图）

空间的活化是练好“内功”，那么交通能级的跃升则要借好“外力”。广湛高铁佛山站将在今年6月底投入运行，广佛环线年底也将全线贯通。从禅城出发，15分钟就能到广州城区，通勤时间比广州市内某些跨区通行还短。“不是广州，就在广州”从口号变成了现实。这是禅城最独特的优势，也是最现实的发展机遇。

面对广州这个强大的邻居，禅城选择了一条务实的路：做广州覆盖不到、或者覆盖不充分的细分领域，做广州功能延伸的“第一站”“最佳承接区”。

中央法务区是一个典型的例子。面向制造业企业“走出去”的专业法律服务，在广佛区域内还有缺口。禅城率先布局，把这个缺口补上。过去一年，区域商事调解案件标的额突破3亿元，佛山国际金融仲裁院案件标的额实现超5倍增长；禅城区法院案件结收比达106%，其中粤港澳相关案件增长达60%。

产业层面，禅城并没有放弃制造业，而是换了一种打法。过去是“村村点火、户户冒烟”的粗放制造，现在重返制造业主战场，瞄准都市制造、专精特新，实施“三年千万”都市工业载体行动。禅城联动国资、公资、村集体、民营资本协同开发，并创新“集转国+居改工”等模式，让禅西都市产业园海口园、莲塘园等都市工业载体在低效用地上拔地而起，实现了政府、村集体与企业的多方共赢。

经过三年攻坚，禅城累计建成都市工业载体超1010万平方米，其中区、镇街国资物业占比约22.80%，村集体物业约16.93%，民营物业约60.27%，三年建设目标超额完成。

从“造城”到“营城”：四个维度重塑中心城区

把今年禅城的两会、高质量发展大会，连同日前这场城市工作会议放在一起看，一条主线逐渐清晰：“十五五”开局，禅城把“怎么经营这座城市”摆到了最前面。

这种转向并非无的放矢。有什么样的城市才会吸引什么样的人群，才会孕育和生长什么样的产业，必须把城市、产业、人群放在同等重要的位置。

与此同时，人的代际需求也在变迁。上一辈的人来禅城打工，盼着过年能多带些钱回家。但现在的年轻人的追求从“谋一份工”转向“享一座城”，要休闲、社交、更多元的发展机会、更多的情绪价值。他们不仅要“活着”，更要有滋有味地生活。

禅城靠什么吸引这一代年轻人？

盘石曾经多次提到一个比喻：像经营一家上市公司一样经营这座城市。这个比喻，把城市发展的思维从“造城”切换到了“深度经营”。

过去二十年的房地产驱动模式，本质上是“建好了卖、卖完了再建”的循环。造城追求规模扩张，经营追求效率与可持续；造城依赖土地财政，经营依赖运营收益。

进而，禅城将经营逻辑拆解为“盈利、资产、预期、价值”四个维度，这其实是在重新定义城市资源的属性。比如，传统的城市治理往往将公园、水岸、历史街区视为单纯的财政支出项，但在新的经营视角下，它们是中心城区最具价值的核心资产。

盈利则是依托禅城高密度的人口与深厚的商业底蕴，通过引入山姆、万象等标志性项目，把消费实实在在地留在本地，带来了稳定的服务型税收。同时，禅城凭借连续两年工业投资增速领跑全市、头部商业项目持续落地的积极态势，持续向市场传递稳定、可信的发展预期。

盈利、资产、预期最终要回到一个根本问题：这座城市为生活在其中的人提供了什么不可替代的价值？禅城正在从一个个具体的切口入手，把这种“便利感”和“归属感”做实。

交通正是这种“预期”和“价值”的落地切口之一。广湛高铁佛山站和广佛环线带来的不只是出行便利，而是整个广佛极点内部功能分工的重组机会。沿着轨道站点，禅城开始重新丈量自己的辐射半径，向东推动禅桂新共建城市中心，向西以禅西中心化为牵引，抢抓环两江先行区建设机遇。这是一次禅城主动嵌入广佛极点、寻找不可替代位置的尝试。

产业层面同样遵循“经营资产”的逻辑。禅城提出借助中心城区孕育新经济的天然优势，全面拥抱AI，发力新产业、新业态、新模式。依托已建成的超千万方都市工业载体，集聚专精特新企业，推动“制造上楼、服务进楼”，让同样的土地长出更高的经济密度；同时加快建设标志性商业项目，集中力量规划打造体现服务能级和国际化水平的标志性区域。

最终落脚点依然是人的感受。禅城将持续以美学、艺术设计和历史人文赋能城市，塑造格调美学和人文城市典范，把美学作为提升城市“资产”溢价、吸引年轻人的软性竞争力。莲升片区的活化、美陶湾的文化赋能、东平河水轴线的景观提升，都在让中心城区变得“可感知”，破解中心城区“有功能、无魅力”的难题。