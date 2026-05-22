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【园艺热线】找回土壤生命力：好作物从好土开始

本期园艺热线，园艺高手张崇炎老师将继续分享如何找回失去的土壤生命力。点击音频，收听完整节目）

Published 22 May 2026 12:00pm

By Zhang Chongyan, Yuye Lu

Source : SBS

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本期园艺热线，园艺高手张崇炎老师将继续分享如何找回失去的土壤生命力。点击音频，收听完整节目）

最简单的“3个土好不好自测方法”

1. 手捏法

抓一把土：

能捏成团，轻碰就散 → 好土；

捏不成团 → 太沙；

捏成团摔不散 → 太黏、板结。

2. 浇水渗透法

浇水后：

很快渗下去、不积水 → 透气好；

表面积水半天不干 → 板结、透气差。

3. 看根系法

拔一棵作物：

白根多、须根多 → 土壤好；

黑根、烂根、根结、根被咬空 → 土壤坏了。

土壤的生命力

土壤不是简单的矿物质沙土，土壤是有生命力的。生命力来自居住在土壤里那些看得见的小动物和微生物。它们营造了一个地下大千世界，为植物提供最好的生长环境、最全面的营养，从而长出最好的植物。

作物好坏由土壤决定，土壤好坏则取决于是否有生命力。现在的土壤是如何失去生命力的？化肥和农药不合理的大量投入，使土壤慢慢失去生命力：

1. 化肥与农药的过度依赖

自从化肥发明以来，单位面积产量大大提高，满足了不断增长的人口对粮食的需求。农业增产也越来越依赖化肥和农药的投入。

于是：

a. 农产品的营养、风味和口感大不如前，再也没有小时候的味道。

b. 环境污染加剧，营养元素单一，作物抗病力差，病虫害频繁发生。为了防治病虫害，又大量使用杀虫剂和杀菌剂，进一步污染环境。

2. 微生物大量减少

化肥只能供给作物十几种最基本的营养元素，只能“喂养”植物，却无法维持微生物的繁殖。作物增产了，但微生物却越来越少。

化肥属于高浓度无机盐，无法为土壤微生物提供生长繁殖所需的能量。长此以往，土壤中的益生菌（如固氮菌、解磷解钾菌、放线菌等）会因饥饿，或高盐分、高渗透压环境而大量死亡。

缺少了微生物的转化作用，植物根本无法有效吸收复杂的微量元素，因此农产品的营养价值、风味和口感都会大不如前。

3. 土壤物理结构被破坏（板结与毛细管堵塞）

健康的土壤能够为作物根系提供水分、肥力和空气，这依赖于微生物分泌的胞外多糖，以及真菌菌丝形成的团粒结构。这样的结构像海绵一样，疏松、透气，还能蓄水保肥。

化肥会杀死大量微生物，破坏这一结构，导致土壤板结，保水保肥能力极差，根系也会因缺氧而窒息。

4. 肥料利用率越来越低

在失去有益微生物和团粒结构的“死土”中，化肥利用率往往低于30%。其余大部分会被雨水淋洗，或被土壤固定（例如磷肥极易与铁、铝、钙结合沉淀）。

为了维持产量，只能不断增加化肥用量，结果导致盐渍化更加严重，最终陷入“投入越多、产出却不成比例减少”的恶性循环。

（本文系SBS中文普通话节目嘉宾原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系。)

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