印尼总统大选投票结束，根据非官方快速计票结果，现任国防部长普拉博沃预料将成新科总统。专家分析，普拉博沃将遵循现任总统佐科威的政策，与中国保持密切经济关系，但可能在南中国海主权议题上有更强硬的表态。

印尼总统佐科威(Joko Widodo)于2月15日在雅加达出席一场国际汽车展后对记者表示，他已经向稍早自行宣布于总统大选中胜出的现任国防部长普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)表示祝贺，同时也已与新任副总统、佐科威长子吉伯朗(Gibran Rakabuming Raka)会面。

印尼于2月14日举行总统及国会大选，当地数家民调机构的快速计票结果显示，普拉博沃与搭档吉伯朗囊括近60%的选票，在第一轮就击败竞争对手雅加达前省长阿尼斯·巴斯韦丹(Anies Baswedan)、以及中爪哇前省长甘贾尔·普拉诺沃(Ganjar Pranowo)，几乎确定成为印尼新科正副元首。

不过，由于正式计票统计尚未出炉、阿尼斯和甘贾尔也尚未宣布败选，普拉博沃呼吁大家和平等待官方公布的结果，并指选战结束后，全国应该团结一致。

印尼这场总统大选引发全球高度关注，除了合格选民逾2亿人，使这场选举成为全球最大的单日选举活动之外，在华府与北京争相扩大在东南亚的影响力同时，身为东盟最强大经济体的新任元首，未来是否将改变目前佐科威对中策略，也引发外界讨论。

对此，专家分析，由于普拉博沃和吉伯朗在竞选活动期间已表示，他们当选后大致将延续本届政府的政策，且中国的投资也确实促进了印尼经济发展，预料雅加达未来与北京的互动仍将相当密切。

印尼与中国料仍维持密切经济关系

印尼希达亚图拉雅加达国立伊斯兰大学社会与政治科学学院国际关系学系讲师费萨尔(Faisal Nurdin Idris)告诉美国之音：“过往佐科威政府有同时与中国和其他民主国家，像是美国、欧洲及澳大利亚等保持友好关系的策略，因此，我不认为印尼与中国关系会有巨大转变。我们看到佐科威在过去10年来、两届任期期间，他已和中国建立强大经济关系，这使中国变成印尼首要的贸易伙伴，中国已在印尼投资价值上千亿的许多经济计画。”

佐科威在任期内为了大举加速基础建设的推动，将目光投向中国，而中国也趁此推动“一带一路倡议”扩大对印尼的投资。是连接雅加达与万隆的“雅万高铁”，这条由中国承接“整体出口”的高铁项目就于去年10月通车，另外由中国电建承建的印尼奇拉塔漂浮光伏项目、也是东南亚 最大漂浮光伏项目，也于2023年11月实现全容量并网发电。

谈到印尼与中国未来的经济合作，印尼艾哈迈德雅尼将军大学(Jenderal Achmad Yani University)国际关系副教授尤哈尼斯(Yohanes Sulaiman)也与费萨尔看法一致，他在接受美国之音采访时说：“我认为他(指普拉博沃）不会改变任何(与中国经济合作相关)的事情。如果他发现有利可图，他就会继续这样做。他要不就与中国维持更 好的经济关系、要不就是不会做太大的改变。”

从普拉博沃过往的发言则可看出，他希望同时与美中交好。他去年11月在雅加达战略与国际研究中心的论坛上表示，美国在施压荷兰在1940年代承认印尼主权问题上发挥了历史作用，但他也公开赞扬中国是个伟大文明，“对我们的经济贡献很多”。

中资争议不断成印中硬伤

即便观察人士一致认为，普拉博沃上台后将与中国维持密切经济关系，但印尼巴查查兰大学(Padjadjaran University)国际关系学系副教授雷扎亚(Teuku Rezasyah)提醒，印尼先前传起数 起中资工厂意外和环境污染事故，引发当地民众不满，这是普拉博沃在就任前必须得仔细思考如何解决的难题，否则即便政府张开双臂大举欢迎中国投资，却可能变相导致当地出现环境 和社会问题，处理不当甚至可能引发印尼反中情绪。

去年12月底，印尼苏拉威西岛莫罗瓦利工业园区，其中一座中国出资的镍加工厂发生爆炸事故，造成21人不幸罹难。这起事件成为去年中苏拉威西省中资镍冶炼厂第三起致命事件，并引发数百名印尼工人到工厂抗议。 印尼警方2月12日已将两名中国公民列为犯罪嫌疑人。

雷扎亚告诉美国之音：“一些中国投资迅速在印尼开工，这通常成为政治决定。这就是为什么莫罗瓦利会发生示威，因为人们发现(中国)投资不会为他们带来好处。所以 我认为当谈到印尼的外国直接投资时，中国比美国、欧盟、日本和澳大利亚的投资准备不足。普拉博沃了解各省和民众对中资信心不足、且国家层级的规章和制度未有效规范 ，他已经明白这点，而这将是他现在到10月就职前首要修补的工作。”

更积极捍卫海上主权？

除了中资引发的环境与社会问题外，普拉博沃未来将如何处理印尼与中国之间的主权问题也备受瞩目。

尽管印尼与中国的南中国海领土问题，并不像菲律宾或越南与中国之间那样持续出现对峙事件，但中国长期依据“九段线”坚持的南中国海主权并不被印尼所接受，因其 与印尼纳土纳海域部分重叠。去年8月底，印尼外长曾就中国政府新发布的一份地图，公开表达其捍卫主权的立场。

艾哈迈德雅尼将军大学的尤哈尼斯认为，虽然普拉博沃不太可能就南中国海争议对北京做出明确表态，但也不会像佐科威两任任期一样低调应对与中国的海上冲突，若北京持续不断在南中国海进行军事扩张动作，有鉴于普拉博沃过往在政坛上较为强硬的行事作风，他也可能祭出大动作回应。

尤哈尼斯说：“普拉博沃的反应将取决于中国的行动。如果中国打算跟对菲律宾一样，对印尼军舰使用水枪或水炮，普拉博沃可能会采取同等的力道回击，这点 跟佐科威不同。如果海上争议持续不断，那么可以预期双方紧张可能加剧。”

希达亚图拉雅加达国立伊斯兰大学的费萨尔则认为，这次普拉博沃在总统大选期间提出的政见大多与国内议题有关，因此普拉博沃正式当上总统后，将如何应对与中国 的南中国海争议仍有待观察，不过随着印尼在东盟与国际的地位均有所提升，普拉博沃可能将先与同样与中国有主权争议的东盟国家讨论南中国海议题，凝聚共识后，再一致对北京做出回应。

与台保持距离避免触怒北京

尽管印尼过去几年来与中国在多个领域扩大合作，不过实际上，印尼也正透过非正式外交默默加强与台湾的关系，双方在经济、教育及观光旅游上持续交流。

据统计，印尼是台湾第13大贸易伙伴，2022年双方贸易总额达到144.58亿美元；此外，目前台湾约有1.7万名印尼学生在台湾、去年双边互访总人次也约达40万。这次在台湾也有近24万的合格选民能参与印尼总统及国会大选投票，仅次于马来西亚的49万。

据台媒中央社报道，普拉伯沃竞选团队副主席暨发言人艾迪(Eddy Soeparno)先前在谈到印尼与台湾未来的关系时表示，普拉伯沃若当选，印尼对台政策将不变，会持续保持友好关系。

不过，巴查查兰大学的雷扎亚认为，相比佐科威，普拉博沃上任后与台湾互动方面，将更为小心翼翼保持一定的距离，避免触怒北京。

雷扎亚说：“普拉博沃的底线就是不会讨论台湾。他绝对不会涉入与台湾的正式沟通，但他会让印尼非官方人员与台湾政府互动。再清楚不过的是，如果台湾出现政治变化，例如大选或政府改组，他不会发表评论。如果有美国官员或菁英访问台湾，他也不会发表任何置评。他知道永远不能跨过佐科威政府已经建立的底线。”

希达亚图拉雅加达国立伊斯兰大学的费萨尔也说，许多国家在同时与两岸交流时经常面临两难处境，印尼也是如此，考量到中国对印尼乃至于东南亚的影响力逐渐扩大，普拉博沃在与台湾发展关系上自然有所顾忌，但他仍会设法保护在台湾广大的印尼移工权益、以及加强与台北的经贸往来。