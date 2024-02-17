日本去年8月決議將在311地震中受損的福島第一核電廠，其產生的核廢水排入太平洋，並且排海預計將持續達30年。針對水產品或受影響，日本當地漁民抗議激烈。 圖 : 翻攝自中新網

去年網上有消息指，在日本排放其福島第一核電廠核廢水後，中國各沿海城市出現核輻射值升高等等情況，示警未來周圍海域海鮮不能再食用，否則將對人體產生危害，甚至公佈了若干聲稱的異常數值。而後，該消息隨即遭台灣事實查核單位「MyGoPen」（麥擱騙）打臉，其援引專家說法指，該假訊息中的數據為自然環境中的「背景輻射值」（background radiation），和日本核廢水無關，更與能否吃海鮮無直接關係。

然而，這則假訊息睽違 3 個月再度重出江湖，不過這次換了個立場。據社群媒體「X」（原推特）上資訊，一則題為「再見了中國海鮮」的貼文掀起關注，只見內文同樣列出中國各沿海城市的核輻射值測定，其中數值幾近相同，僅是換了個順序、說法。這次的假訊息指，「北韓在中國黃海的核試驗，對海水污染程度較日本核廢水高出百倍」，再稱它「造成全球最大的連雲港海帶種植場全數枯萎、淮北鹽場宣布停止曬鹽」，甚至「青島、大連等的海參就要絕種」。

據「MyGoPen」此前查核結果，清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸表示，傳言中的中國各城市核輻射值就是所謂的「背景輻射」，而這個數據和日本排放核處理水沒有關係，且數值和台灣這邊很接近；他指出，該假訊息聲稱數值「高於 100 對人體即產生嚴重危害」，但並沒有附上單位，明顯就是在騙人。

據該報告，葉宗洸解釋，若將單位附上，中國是使用「nGy」，就是 10-9 「戈雷」。戈雷和台灣的「西弗」是一樣的，100nGy 就等於 0.1 個微西弗，所以網傳訊息中有些中國城市出現超過 100nGy ，其實就和台灣一些海平面比較高的地方一樣，像合歡山就會超過 0.1 個微西弗。