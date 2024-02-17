大幅降溫後甘肅交通管制 逾4萬旅客滯留途中

【新唐人北京時間2024年02月18日訊】中國新年假期即將結束之際，新疆、甘肅等地遭遇寒潮而大幅降溫。甘肅境內多條高速公路實施了交通管制，風雪中有超過4萬旅客滯留在途中。當地所有賓館旅店均爆滿，許多旅客只好臨時棲身在體育館或村民家中。

2月17日是中國新年假期的最後一天，許多回鄉過年的民眾為了生活而紛紛提前啟程，外出繼續尋找打工機會。不料從17日早上開始，因出現大風降雪天氣，從甘肅前往新疆的連霍高速以及京新高速等多條公路，均採取了臨時交通管制，導致大量司乘人員滯留在甘肅省酒泉境內。

綜合中國大陸媒體報導，從2月17日下午5時30分開始，受降雪影響，甘肃交警部門對連霍高速酒泉轄區沿線所有收費站進疆方向的車輛實施了交通管制。截至週日（2月18日）上午8時，甘肅、新疆等地共封閉54個路段，關閉71個收費站，恢復通行時間待定。

與此同時，從17日到18日早上，因高速公路臨時管制或關閉而滯留在甘肅酒泉市境內的旅客，已超過4萬餘人。而在這兩天內，酒泉市及其轄下的瓜州縣等地的賓館、旅社，幾乎全都客滿，沒有空房。有的賓館表示，客人可以來賓館的樓道打地鋪，但是需要自帶被褥，賓館可提供免費熱水。

有幾名天津旅客2月17日在甘肅境內高速公路上遇到了沙塵暴，能見度大概只有二三十米。行車到嘉峪關附近時，又下起了雪，到玉門服務區的時候雪已經下得很大了，天也黑了，他們被迫滯留在當地。

然而，這些旅客聯繫了他們能查找到的所有酒店、賓館，均被告知已滿房。最後有一家旅店老闆告訴他們，可以到玉門市體育館去過夜。

當這一行人驅車感到玉門市體育館後，看到那裡已經有五六十名滯留的旅客。此後不斷有旅客趕來投宿，到當天晚上，體育館裡安置了大約四五百人，直到晚上11點半，還陸續有滯留的旅客趕來。

有身在甘肅的中國網友在網絡社群中發帖稱，「酒泉目前飛沙走石」。

網絡上曝光的視頻片段顯示，甘肅酒泉附近的告訴公路上被沙塵暴籠罩，白茫茫一片，能見度極低。

據氣象局天氣預報，2月17日至1 8日，新疆、甘肅、寧夏、內蒙古等地普遍降溫8～16℃，新疆富蘊縣吐爾洪鄉當天錄得最低氣溫更已達零下52.3℃，打破新疆有紀錄以來最低氣溫極值。

「甘肅生態環境」公眾號發布的訊息則顯示，2月18日，受高空槽和冷空氣影響，甘肅省將出現大範圍沙塵天氣，短時環境空氣質量轉差為重度到嚴重污染。

另據新疆維吾爾自治區氣象台發布的大風和寒潮紅色預警，2月17日到2月18日，新疆多地將繼續受到大風、暴雪天氣影響。克拉瑪依市、克州、阿克蘇地區、巴州北部、東疆等地風口陣風達13-14級，三十里風區、百里風區陣風達15級，北疆地區最高降溫24℃以上，將出現強或特強寒潮，局部地區將有暴風雪或風吹雪。

由於突發大風、暴雪、極寒天氣，新疆繼2月16日停運旅客列車39列之後，2月17日計劃再停運54列旅客列車，2月18日計劃停運6列旅客列車。

此外，當地時間2月18日06時，中央氣象台發布寒潮橙色預警：受寒潮影響，預計2月18日至22日，中國大部地區將自西向東、自北向南將出現劇烈降溫，平均氣溫普遍下降8～12℃。

新疆南疆盆地、內蒙古大部、西北地區東部、華北大部、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地氣溫將下降12～18℃。其中，內蒙古中東部、東北地區及湖北、湖南等地的部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。

2月23日前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖中南部至湖南南部、貴州南部一帶。

（記者竺穎綜合報導/責任編輯：林清）

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