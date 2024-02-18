【禁聞】加拿大擠下中國 奪鋰電池供應鏈龍頭寶座

【新唐人北京時間2024年02月19日訊】「彭博新能源財經」（BNEF）日前發布的排行榜中，中國首度失去2023年全球鋰電池供應鏈的龍頭寶座，被加拿大取代。

這項年度排行榜對30個國家進行評比，考慮了46個單獨指標。加拿大奪得冠軍，成為全球最有潛力建立安全、可靠、可持續的鋰離子電池供應鏈的國家。

雖然中國仍擁有最強大的供應鏈，但這次的排名變動，BNEF認為顯示出中國在ESG治理領域上的缺失。

ESG通常包括環境保護（Environmental）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）等。

台灣國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中企除了社會責任，環境保護等方面的缺失，更重要的還是國安問題。

蘇紫雲：「這些電池都會用到BMS，也就是電池管理系統，都會需要聯網的，所以在這種情況下當然就變成電池接了華為一樣，隨時可能把用戶的這些關鍵敏感資料給傳出去。」

持續不斷的製造和生產進步，強大的ESG資格，與美國汽車行業強有力的結合等，都在幫助加拿大成為未來電池供應鏈的領導者。

而美國推動的通膨削減法案，助其穩固第三名的地位。東南亞則是進步最多的區域，尤其是印度與印尼表現突出。所有列入排名的非洲國家，也都改善了上游業務，與全球合作夥伴合作。

台灣中經院國際經濟所副研究員戴志言：「加拿大或是其它國家的電池能夠開始大幅成長，因為受惠於美國IRA法案跟清潔生產競爭這些法案的影響，包含一些國防的法案裡面都要求說，中國製的這些電池的產品它不能超過一定的比例，甚至有些法案裡面是禁止使用。美國的車廠當然會開始思考說，原來我跟中國夥伴談好的這些合作計劃，會不會開始有所拖延。」

石墨是鋰電池的重要原料之一，中國約占全球石墨產量的65%。

但中共從去年12月開始，對一些石墨及其製品進行出口管制。

這讓鋰電池的相關產業掀起了一股尋找替代原料的應變潮，而這股風潮已經在歐洲和日本生效。

蘇紫雲：「包括石墨或者是稀土，其它國家也有生產，早前不生產的原因是為了保護這些國家自己的環境利益。現在既然中共把這個變成所謂的原料武器，那麼西方國家就藉由自己生產，第二個藉由回收，第三個藉由取代，也就是在這些產品的設計上面降低對於這些稀有資源的運用，那麼中共就對於資源供應的影響力的降低，突然把自己又變成供應鏈的戰狼，這一點對於它自己來講是相對不利的。」

美國也在巨額財政補貼中不斷推進鋰電產業鏈的構建，希望能結束對中國的鋰依賴。

美國能源部今年1月宣布，將撥款超過1.31億美元用於推進電動車電池和充電系統的研發。

而根據去年12月通過的《國防授權法》，美國國防部將從2027年10月起，被禁止從六家中國公司採購電池，包括寧德時代、比亞迪等。

蘇紫雲表示，這些動作都會降低中國的汽車或動力電池的市占率。

蘇紫雲：「一方面是對於這種電動車的資訊安全具有高度的疑慮，第二個是軍事使用的動力電池，比如美國在海軍陸戰隊基地儲存電力的電池，被發現是中國製品，他們已經決定拆除了。」

戴志言指出，目前歐美國家已經意識到，像電池這種戰略性物資，要逐漸掌控在自己手中。

戴志言：「歐洲也有類似的看法跟計劃在推動，只不過說這個行業要能夠完全取代掉中國目前的優勢跟規模，它其實需要時間。但是長期來講的話，如果說美國、歐洲這幾個國家，它在這個對抗的結構下面願意合作，把自己的市場培養起來，然後用自己的技術替代掉中國的這種電池的產品，或許有機會會發生，把寧德時代、把比亞迪也許就阻絕在美國市場了。」

一些媒體和學者認為，鋰電池將成為中美貿易戰的下個目標。

編輯/王子琦 採訪/駱亞 後製/Tony

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