看完電影請洗手 細菌測試研究強烈建議

【新唐人北京時間2024年02月20日訊】在約會之夜看完電影後，你可能需要牢記要洗手。一項新的研究表明，電影院的座椅及杯架上藏有很多細菌，甚至包括黴菌。

根據Super Group旗下的全球在線博彩公司必威（Betway）進行的一項英國調查顯示，電影院座椅和杯架的細菌比普通馬桶座更多。這項分析旨在揭示電影院黑暗角落裡的微生物世界，包括對這些表面進行拭子測試。

必威對英國各地5個劇院的5個座椅和5個杯架進行了擦拭，並將其送往微生物實驗室進行測試。同時，還擦拭並測試了三個馬桶座圈以進行比較。

研究計算了電影院座椅、杯架和馬桶座圈含有的平均菌落數。樣本檢測還揭示了每個拭子區域發現的主要細菌類型。

研究表明，電影院座位上平均存在1,864個細菌菌落，是馬桶座（通常存在135個細菌菌落）的14倍。預計2024年全球電影院將售出近73億張門票，這可能會進一步促進細菌的繁殖。

不同影院和座椅材料之間的清潔度存在差異，最髒的座椅上有多達3,000個細菌菌落，而最乾淨的座椅上只有80個。

更令人震驚的是，研究發現電影院的杯架上平均含有2,396個細菌菌落，比座椅更臟，比標準馬桶座圈上細菌數量多18倍，調查還發現一些杯架中甚至還存在黴菌。

該研究不僅量化了細菌，還確定了最有可能的細菌類型，其中包括來自粘膜的細菌等。發現的細菌包括：

葡萄球菌屬/微球菌屬：這種類型的細菌存在於人體皮膚上，構成正常的微生物菌群。

芽孢桿菌：這種細菌通常存在於土壤和水中，也可以生活在人類的皮膚上，通常是無害的，但會污染食物並導致食物中毒。

假單胞菌屬：這種細菌存在於水、土壤和農產品中，主要在醫療環境中、當接觸被細菌污染的表面時傳播。

黴菌：在潮濕或腐爛的物質上形成和傳播的真菌。

雖然這些微生物的存在可能會讓一些人感到不安，但大多數細菌在各種環境中都很常見，而且通常是無害的。然而，在一些杯架中檢測到的黴菌會帶來額外的健康問題，可能對免疫系統受損或黴菌過敏的個人構成風險。

該報告的目的並不是阻止電影觀眾，而是為確保電影愛好者在享受電影的同時，免受細菌的困擾，Betway建議影迷看完電影回家後立即洗手、更換衣服以避免將細菌帶回家，以及定期對手機和包包等個人物品進行消毒。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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