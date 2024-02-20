立法院新會期今開議，朝野立委為了食安議題在議場內對峙。 圖：張良一/攝

台中市政府與衛福部食藥署，從台糖 1 包冷凍梅花豬肉中檢出瘦肉精－西布特羅（Cimbuterol），後續擴大追查卻未檢出，有媒體報導嘉義縣養豬協會質疑是「千面人」私自注射的作案手法。

台中市食藥署日前（15）日，複驗同批肉品仍檢出微量瘦肉精。衛福部長薛瑞元表示，不是大規模食安問題，屬個案事件，預計於明日（21）邀集相關領域專家開會，研判為何目前只有台中市衛生局抽驗發現瘦肉精？

前高雄榮總精神科主治醫師、司法改革黨員蘇偉碩今日（20）於臉書發文，前衛福部次長王必勝於專家會議前預下政治判決，指責台中市輕率發布檢驗結果，並質疑有實驗室品管不良，擔保台糖沒有使用瘦肉精的必要，甚至點名盧秀燕需出面負責。

蘇偉碩指出，民進黨中央更以總統選戰的規格，公開要求台中市說明：「為何只有他們驗的那盒梅花肉有毒？」網軍側翼更將輿論風向帶成「台中市衛生局的實驗室疏失，造成該豬肉樣品遭到實驗室製備的標準品污染。」原本單純的食品檢驗技術討論，被政治角力扭曲，失去專業、學術討論的空間。

蘇偉碩分析歐盟食安標準：「 2021年，針對食品中殘留動物用藥的安全監測，歐盟食品安全局匯總了來自27各會員國以及冰島、挪威和聯合王國的採樣檢驗數據，在總數 35 萬 1637 個樣本中，有 837 個不合格，比例是 0.24%。

蘇偉碩稱，我們關注的瘦肉精項目，被歸類在A5，2021年有檢出2例，都在牛隻 ( Bovines )。其中一例 ( 對，就一例 ) 來自德國，在 1219 個樣本中出現一例陽性，檢出比例 0.08%，瘦肉精鑑定結果是克倫特羅 ( clenbuterol )。另外一例 ( 對，也是一例 )，在葡萄牙，314 個樣本中驗出一例陽性，檢出比例為 0.32%，瘦肉精鑑定結果為沙丁胺醇 ( salbutamol )。

歐盟食品安全局沒有質疑這兩個國家為何通報「單一個案」的瘦肉精陽性案例，而是忠實地公開呈現所有數據。2020 年，歐盟食品安全局匯整的資料，全歐洲只檢出「一例」瘦肉精陽性的樣本，來源是德國的牛隻，1187 個樣本中只有 1 個陽性案例，檢出比例為 0.08%，瘦肉精鑑定為沙丁胺醇 ( salbutamol )。

蘇偉碩反問，2019 年，全歐沒有樣本檢出瘦肉精。歐洲有在肉豬查獲檢出瘦肉精的案例嗎？有，但極少。

根據歐盟食安局的年度報告，2016 年以來，只有 2016 年葡萄牙通報 2 例，在 181 個樣本中驗出，檢出比例為 1.1%，瘦肉精鑑定結果克倫特羅 ( clenbuterol )。」他感嘆，民進黨全面執政卻發動網軍側翼帶風向，拿食品安全當藉口，行政治鬥爭之實。