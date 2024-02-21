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（中央社記者張雄風台北21日電）台南綠能產業園區今天第4次環評初審，然而歷次討論的森林生態、鄰近有機農場等議題，還有此區為淹水潛勢區，對環境、生態及周遭農業等有重大不利影響，環委認定本案不應開發。

環境部今天召開「台南市綠能產業園區環境影響說明書」專案小組第4次初審會議，開發單位台南市政府表示，園區計畫面積為64.64公頃，北為台86線快速道路，南為港尾溝溪疏洪道，西臨仁德區域性垃圾衛生掩埋場，東臨法務部矯正署台南看守所及甜心牧場。

甜心有機農牧場負責人徐紫珊表示，現在工業區的選址直接緊鄰有機農場、畜牧場，若不幸出現污染問題，有機農場認證會被取消、無法耕種；嚴厲批評此計畫就是「滅農」。

森林城市協會理事長莊傑任表示，產業園區選址所在地的森林，當初是領取台糖環保林園大道計畫、農委會（現農業部）輔助平地景觀造林及綠美化計畫的補助項目，「現在卻回過頭要破壞森林」；如今開發單位還在報告中說森林區是草生地，「顯然是公然造假欺騙環評委員」。

莊傑任指出，目前生態調查發現156種動物，有10種保育類動物，其中8種屬於珍稀動物；如今60公頃、約2萬棵大樹組成的森林只保留22公頃，就算移植樹木，但森林生態根本無法移植，直言「這個開發案就是生態浩劫」。

環評委員表示，台灣平地的森林生態、且林相好的區域已經很難得，生態調查也發現環頸雉，台南市農業局應表明立場，此區森林是否應保育。

也有環委提到，本計畫與鄰近有機農場的爭議存在許久，開發單位應回應甜心牧場的相關議題並釐清；另外報告中施工前後的溫室氣體排放、開發前後的碳匯存量、如何彌補等沒有計算。

環委直指，「64公頃工業區的空污排放不可能這麼低」，報告評估粒狀物1年不到1噸，相當於1天不到幾微克，揚塵都比這嚴重。另外，環委認為，為設置工業園而墊高地勢，就算園區本身不淹水，但鄰近區域淹水潛勢就會增加。

被指資料造假的部分，南市府回應，可能是意見答覆議題相當多，前後修正有些地方文字沒有寫清楚，造成誤會。

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閉門會議中環評委員深度討論開發區位的各種情境，在淹水潛勢無法解決、野生動物棲地豐富等因素，對環境、生態及周遭農業等有重大不利影響，建議認定不應開發，將送環評大會審查。此案也是本屆環委首宗建議認定不應開發的環評案。

南市府經濟發展局副局長蕭富仁接受媒體聯訪時表示，表達願意再補充資料，尋求委員認同，原則上仍會以現址作為開發基地，再研擬進一步的環境衝擊減輕對策。（編輯：張雅淨）1130221