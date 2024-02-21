2024年2月21日 星期三 上午10:45:37 [台北標準時間]

歪力

這是一根香蕉，但不是一根普通的香蕉，因為它會彈會跳，而遊戲要挑戰的是讓這根香蕉安全跳到目的地，同時要遵守 3 秒規則，遊戲的名稱則非常直白取作《3 秒蕉》（3秒ばなな），預計在 Steam 上架。

《3 秒蕉》的玩法很簡單，WASD 移動，空白鍵跳躍，SHIFT 站立，然後努力藉由家俱當作平台跳到目的地（如餐盤）。

然而，這些操作都需要遵守落地 3 秒規則，一旦落到地板便會開始計時 3 秒，累積一旦達到 3 秒，這根蕉就沒用了。

是的，這款由 rW Games 製作的腦洞遊戲沒有看似那麼簡單，原因在於香蕉本身的彎曲形狀有點難以判斷著陸點，加上開發者設計的關卡不單純只是跳平台，還有一些障礙存在。

根據商店資訊，遊戲中將有 3 道關卡，同時還支援「多人模式」讓玩家互相蕉流，不過開發者聲稱該功能尚不穩定，因此請將多人模式視為一種額外的福利。

值得一提的是，《3秒蕉》的靈感很可能是來自「落地 3 秒定律」的網路迷因，事實上類似研究在 2016 年紐澤西羅格斯大學食品科學教授 Donald Schaffner 等研究人員便有提出，但他們研究發現，其實有些食物碰到地板，細菌可在不到一秒內的時間交叉污染，同時表示這與水分影響最有關，有興趣的玩家可研究研究。

腦洞遊戲《3秒蕉》（3秒ばなな）預定在 Steam 平台推出，發售時間與售價尚未公布，遊戲僅支援日文，有興趣的玩家可加入願望清單關注。