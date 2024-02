蘇丹紅是什麼?對人體有何危害?用途毒性一次看

(中央社網站)含有致癌物蘇丹紅的進口辣椒粉流入高雄市裕榮食品公司,被製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」餅乾,20日已下架回收9萬2361包。過去台灣也曾在鹹鴨蛋的蛋黃中檢出蘇丹紅,政府因此將蘇丹紅色素列為第四類毒化物。蘇丹紅是什麼?對人體有何危害?中央社整理相關QA帶你了解。

蘇丹紅常見用途?對人體健康有什麼影響?

根據環境部化學物質管理署資料,蘇丹紅是幾種相似但不同的化學物質統稱,常見種類有蘇丹紅1號、蘇丹紅2號、蘇丹紅3號及蘇丹紅4號等,顏色上看起來都是紅色。

蘇丹紅色素本身的分子結構易溶於油脂,常被用來替鞋油、地板蠟或汽油增色,是一種工業染料。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明,世衛組織國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer)將蘇丹紅列為 第3級致癌物 致癌物如何分級? 國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer,IARC)是世界衛生組織下專門研究癌症的跨政府機構,他們將致癌物分為4級,依致癌可能性的高低由第1級排到第4級。 第1級致癌物

對人類具有致癌性。

對人類具有致癌性。 第2級致癌物

第2A類:對人體致癌的可能性較高,在動物實驗中發現充分的致癌性證據,雖然對人體有理論上的致癌性,但實驗證據有限。

第2B類:對人體致癌的可能性較低,在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分,對人體有致癌性的證據有限。

第2A類:對人體致癌的可能性較高,在動物實驗中發現充分的致癌性證據,雖然對人體有理論上的致癌性,但實驗證據有限。 第2B類:對人體致癌的可能性較低,在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分,對人體有致癌性的證據有限。 第3級致癌物

該物質或行為對致癌性的證據仍不充分或有限。

該物質或行為對致癌性的證據仍不充分或有限。 第4級致癌物

可能對人類沒有致癌性。 看更多 關閉 ,但當蘇丹紅在人體中被分解為胺類化合物時,就屬第2級致癌物,也就是動物實驗有致癌風險,但人體尚無致癌證據。

由於蘇丹紅具有潛在致癌性,加上長期食用恐對肝腎造成毒性傷害,包括台灣在內,多數國家都禁止將蘇丹紅當作食品添加物。

辣椒粉、鹹鴨蛋黃摻入蘇丹紅

作為一種便宜易取得、穩定又不易褪色的紅色染料,蘇丹紅經常在食安事件中出現。

今年1月30日,雲林縣衛生局在濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒(效期:114.12.12)」檢出蘇丹色素3號18ppb,1萬1824罐全數下架。經查發現,紅辣椒粉的原料是由新北市保欣企業向中國河南三禾藥業進口,同批號辣椒粉也被出貨給濟生、禾禾園等7家業者,再流向下游食品業。

(食藥署提供)

根據食藥署統計,去年8月12日至今年2月12日期間,中國進口辣椒粉共計報驗172批,其中24批不合格(5批檢出蘇丹色素3號)、不合格率達13.95%。食藥署副署長林金富表示,針對21間曾經有違規紀錄的中國廠商,暫停輸入台灣3個月,並預計在1個月內清查檢驗這172批,確保國內商品都合格。

其實早在2005年,歐盟和中國就曾在一些辣椒粉中驗出蘇丹紅色素;2006年中國有業者為了讓鴨蛋黃有更飽滿的橘紅色,而在鴨子飼料中添加蘇丹紅。2017年台灣也在鹹蛋黃中檢出蘇丹紅,政府隨後抽驗相關檢體,在鴨蛋和鴨脂肪中都檢出蘇丹色素4號。隔年6月,環保署化學局公告修正 第四類毒性化學物質 第四類毒性化學物質小百科 這類化學物質具有內分泌干擾素特性或會污染環境、危害人體健康。 可能造成呼吸道刺激

可能造成睏倦或暈眩

會刺激眼睛或皮膚

懷疑造成遺傳性缺陷

懷疑致癌

對水生生物有害並具有長期持續影響 看更多 關閉 列表,將蘇丹紅系列列入其中。

如何避免買到蘇丹紅產品?

民眾選購食品時應避免顏色過於鮮艷或價格過低的產品,並且均衡飲食,不要只吃特定食物或購買特定品牌,以分散風險。(編輯:邵曉潔)1130221