菲律宾指控中国和越南可能以氰化物捕捞方式破坏其传统渔场,使得围绕三国的南中国海争议再度引起外界关注。

观察人士分析,中国先前有在南中国海进行破坏生态的不法行为,因此其称“坚决打击违法活动”的说法令人存疑,而由于越南正极力避免遭欧盟制裁,河内下令进行破坏性捕鱼的可能性较低。

据《菲律宾星报》(Philstar Global)报道,菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Marcos Jr)周二(2月20日)表示,如果有证据证明中国渔民在马辛洛克浅滩(菲律宾称法,国际称斯卡伯勒浅滩、中国称黄岩岛)使用氰化物捕捞,菲律宾政府将对他们采取法律行动。小马科斯的最新发言,凸显马尼拉与北京之间长期未解的南中国海主权争端已再度加剧。

菲律宾渔业和水产资源局(BFAR)上周末表示,他们最近发现马辛洛克浅滩中的环礁湖严重受损,这可能是中国和越南渔民使用氰化物捕捞所造成的BFAR表示,初估损失将超过10亿比索(约1800亿美元),并说使用氰化物“是非法、未报告及不受规范捕捞的明显案例”。

菲律宾官员说,马尼拉政府将调查有关氰化物使用的报告,并将调查结果发给菲律宾司法部 (DOJ)和副检察长办公室(OSG),以便向法院提起可能的诉讼。

尽管这起事件还在调查当中,不过一名生物专家分析,以氰化物捕鱼将造成鱼类皮肤损伤、神智不清的情形,属于“不道德的捕捞方式”,此外氰化物的毒害更可能伤及当地渔场及生态,因此她不明白这个在大部分国家均属违法的行为,“为什么现在还(有渔民)在使用”。

氰化物捕捞将付出生态代价

台湾国立嘉义大学水生生物科学系教授兼系主任吴淑美告诉美国之音:“氰化物捕鱼的对象是全面性,大鱼小鱼其实面临到这样的毒物都会有反应,对于还没办法捕捞,就是说它还没到达成熟体型的鱼种、水生物,也都会同样造成破坏,所以其实在整个捕鱼法的过程当中,这个是不被允许来进行捕捞行为的一个方法,这种行为还会破坏珊瑚。”

虽然以氰化物捕鱼是不人道的捞补方式、且鱼的卖相也不会太好,但吴淑美说,这种具争议的方式仍被观赏鱼市场中的部分业者使用,因为透过氰化物会让观赏鱼昏厥,这将让渔夫更轻松捕捉鱼货,然后卖到水族馆去。

服务珊瑚礁管理者的全球知识共享网路“珊瑚礁韧性网路(Reef Resilience Network)则指出,因为喷洒或倾倒在珊瑚礁上的氰化物会杀死珊瑚、渔民在试图捕捉被击晕的鱼类时也经常会破坏珊瑚,因此氰化物捕鱼会进一步冲击珊瑚礁生态系统。据统计,氰化物每毒害一条热带鱼,就会侵害近一平方公尺面积的珊瑚礁。

不过,吴淑美说,氰化物溶于水时会变成氢氰酸,由于氢氰酸在水里的溶解性很强、鱼体吸收后产生氰化氢的反应也很快,毒性相对降低,即便顾客将遭氰化物污染的鱼吃下肚,健康因此受危害的可能性仍较小,除非一次摄取过量。

然而,知名的美食记者泰拉斯‧格雷斯哥(Taras Grescoe)曾在《海鲜的美味挽歌:健康吃鱼、拒绝滥捕,挽救我们的海洋从饮食开始!》(Bottomfeeder: How to Eat Ethically in a World of Vanishing Seafood)一书中提到,氰化物捕鱼方式可能会危及渔夫的生命安全,因为许多渔夫都曾不慎因游过喷有氰化物的海水而身体瘫痪。

菲律宾的地缘政治分析师、菲律宾德拉萨列大学国际研究学系讲师唐‧麦克林‧吉尔(Don McLain Gill)也对中国或越南可能使用氰化物捕鱼的行为感到震惊,并指出虽然使用这种方式短期来说可获得一定的渔获量,但却会对当地海洋生态造成不可逆转的危害,若是有心人士刻意在部分国家主权主张重叠的海域采取这种破坏性行为,无疑将使争端成为国际事件 。

吉尔对美国之音表示:“各国必须承担维护、保护和稳定海洋环境、海洋生态系统的责任,这当然非常重要。从短期到中期来看,这样做似乎很有其便利性,但我相信,这对海洋生物的破坏将是长期后果,也会产生国际影响。”

中国“坚决打击违法活动”说法可信吗?

针对菲律宾的指控,中国官方一如以往做法严加驳斥。中国外交部发言人毛宁2月19日表示,菲方称中国渔民以氰化物破坏黄岩岛渔场的说法“纯属无中生有,凭空捏造”,中方“高度重视生态环境保护和渔业资源养护,坚决打击违法违规的捕捞活动”。

但吉尔并不认同北京说法,并表示中国过去就有在南中国海进行破坏生态的不法行为,且其还无视2016年海牙常设仲裁法院在中菲于南中国海主权一案上判定菲律宾胜诉的裁决,从2012年以来一直非法控制斯卡伯勒浅滩,显示北京的扩张行动经常于法无据,而是以战狼外交捍卫自身利益。

据由美国印太司令部出版的军事杂志《印太防务论坛》(Indo-Pacific Defence Forum)上月指出,一份新的报告发现,中国进行的疏浚和其他海上活动危及了南中国海珊瑚礁,使得“大片区域遭到破坏或严重损害”。

吉尔说:“中国驻菲律宾大使馆发表声明称,(菲律宾的说法)是错误讯息,他们试图在整个事件中表现得像受害者一样。我们可以看到,中国先前也对日本采取类似做法,当时日本实际遵循安全预防措施,将核废水排入海中,中国也对此非常了解,但也反对这些措施。当然,这只是中国战狼策略的延伸,是在扮演不负责任的利益相关者。”

不过,吉尔也强调,由于整起事件尚未有最终定论,目前无法断言中国或越南究竟是否使用氰化物捕鱼。

亲中宣传刻意分化菲越合作?

相较北京的大动作反击,河内则显得相对低调,至目前为止暂未对马尼拉的指控做出官方回应。

澳大利亚新南威尔士大学(University of New South Wales)政治学荣休教授、地区安全事务专家塞耶(Carlyle Thayer)分析,身为全球第三大渔产品出口国的越南,曾于2017年被欧盟指控大规模纵容“非法、未报告、不受规范”的捕鱼行为,而被列入“黄牌”名单,此后河内持续严加取缔非法的渔业活动,力争欧盟于今年4月对对越南进行检查时解除IUU“黄牌”警告,避免因此损失巨额的经济产值。

塞耶进一步表示,河内才刚与马尼拉达成强化海上安全合作共识,前者并不希望在此时与后者发生摩擦,因此基于上述两种原因,即便菲律宾说法属实,这比较有可能是越南一些不法分子所为,而非由政府支持的做法。

塞耶告诉美国之音:“这确实像是越南当局有没有能力防止越南渔船(以氰化物捕捞)的问题。换句话说,如果越南有参与其中,比较可能是个体企业主,以击昏鱼群的方式使获利更容易。此外,菲越两国政府才刚达成安全协议,菲律宾总统访问了越南并坚定双方战略伙伴关系。所以我认为两国关系发展形势良好,越南和菲律宾之间没有真正悬而未决的重大问题。”

菲律宾总统小马科斯于今年1月29至30日对越南进行国事访问期间,宣布同意加强菲越两国海岸警卫队之间的合作,防止南中国海发生冲突事件。由于越南也与菲律宾一样,经常与中国就南中国海主权问题争论不休,观察人士解读,河内与马尼拉的这项联合举措是剑指北京。

但与此同时,菲律宾政治分析专家理查德·海达里安(Richard Heydarian)2月20日在接受“菲律宾壹新闻”(One News PH)访问时示警,由于菲律宾和越南在南中国海主权声索上也有部分重叠,菲律宾的亲中社团或媒体恐将越南涉及以氰化物非法捕鱼的行为放大宣传,借此分化两国合作,

不过,吉尔表示,尽管菲律宾的指控肯定会引起其与越南之间的摩擦,但考量到双方目前在诸多领域上扩大合作,这并不会严重影响双边关系,反倒是马尼拉与北京的海上纠纷显然更为复杂。

吉尔说:“我相信对于菲越双方来说,完全可以通过密切协商来缓解这一问题,但就菲中而言则需要额外的步骤,因如同你所看到的,中国先前在马辛洛克浅滩放置一些浮动屏障,以在南中国海坚持其历史主张,并无视国际法。”