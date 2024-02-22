中國「洗產地」買和牛 害苦消費者

【新唐人北京時間2024年02月23日訊】中共常常出於政治動機禁止進口其它國家的一些產品，包括找藉口禁止從日本進口高級牛肉。中國商人因此被迫借道他國，以「洗產地」方式買入和牛，結果大幅增加了成本，害苦了消費者。日本資深媒體人矢板明夫透露了個中原委。

星期四（2月22日），現任產經新聞社台北支局長矢板明夫在臉書發文爆料，中亞國家塔吉克斯坦的國民，主要食用的肉類是羊肉，現在其飲食結構也沒有明顯的變化。然而，一向並無吃牛肉習慣的塔吉克人，最近幾年突然大量進口日本的高級和牛，去年甚至達到了304噸，與2020年相比足足增加了6倍。這個反常的現象背後，竟然是中國人需要通過塔吉克人轉手｢洗產地｣，才能買入日本和牛。

帖文中写道，塔吉克人進口的和牛，「幾乎全都轉手賣去了中國，成為了北京、上海、廣州等大城市高級日本料理店的食材」。

據矢板明夫介紹，原來，中共當局從2001年起，就以「沒有消除狂牛病的疑慮」為理由，禁止從日本進口牛肉直到現在。然而，和牛堪稱牛肉圈中極品，「油花分布均勻如大理石紋路、油脂香氣與肉香完美融合，入口即化、口感潤滑多汁」。去日本旅遊的中國遊客都十分喜歡和牛，這意味著和牛在中國有著很大的潛在市場。但礙於官方禁令，商家就利用塔吉克當作轉運站，把和牛的產地更改後再進口到中國，這種做法俗稱「洗產地」。

矢板明夫透露，在塔吉克之前，柬埔寨也是和牛進口中國的主要中轉地，而且這種情況也不僅僅是針對和牛。

例如：日本大米中新潟縣的「越光米」是世界公認的高品質大米，卻被中共官方以「不能消除核污染疑慮」為由禁止進口。商家們同樣是利用借道柬埔寨、塔吉克等國「洗產地」 的方法進口到中國，而官方對於這種做法也是「睜一隻眼閉一隻眼」。

去年，因日本排放經過淨化處理的「核廢水」，中共官方煽動民眾的民族主義情緒來轉移視線，又以此為藉口禁止進口日本的所有水產品。

對此，矢板明夫稱，「聽說最近『洗產地』的日本海鮮，也已經悄然進入了中國市場。」

矢板明夫說，中共政府這些年積極展開對日戰狼外交，不顧科學數據、動不動就禁止日本食品進口，讓中國的消費者多花了很多冤枉錢。

（責任編輯：何雅婷）

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