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（中央社記者郭建伸台北23日電）行政院長陳建仁今天赴立法院就台灣食安問題總檢討進行專案報告，有關台糖豬肉瘦肉精疑雲，陳建仁表示，初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素污染風險，本案研判屬於單一檢體問題，而非系統性事件。

台中市在春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 瘦肉精，行政院啟動擴大採檢未再檢出。立法院朝野黨團22日協商後達成共識，邀陳建仁23日赴立法院做食安專案報告。立法院今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

國民黨立委在20日立法院會杯葛，導致陳建仁一度無法上台進行施政報告，不過今天院會未見在野黨立委動作，陳建仁今天順利上台報告。

陳建仁指出，民以食為天，食品安全是民眾最關注的民生議題，然而台灣過去曾經發生多起重大食品安全事件，從民國97年發生奶粉違法添加三聚氰胺事件、100年發生塑化劑污染食品事件、102年發生違法添加化製澱粉事件、102至103年發生油品混充與違法添加銅葉綠素事件等，嚴重衝擊民眾健康及消費者信心，甚而影響經貿發展及國家形象。

陳建仁指出，為有效重建食安管理體系，總統蔡英文上任後，積極推動「食安五環」政策，雖然仍有少數系統性食安事件，但政府在事件發生後均立即啟動追溯追蹤機制，在短時間內排除風險，確保市售產品安全無虞，台灣食安管理體系已有顯著進步。

談及台糖豬肉瘦肉精疑雲，陳建仁指出，針對近期台中市政府抽驗台糖國產「梅花肉片」檢出西布特羅事件，政府立即啟動溯源檢驗及樣品調查，並採集豬隻血清、毛髮、飼料樣品、同批肉品及其他送驗肉品。

陳建仁指出，截至2月21日，農業部已陸續檢驗上市前樣品793件，及衛福部檢驗上市後樣品92件，除台中市驗出單一盒檢體含西布特羅，其餘皆未檢出乙型受體素，初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素污染風險。

陳建仁指出，本案研判屬於單一檢體問題，而非系統性事件，為讓民眾安心，政府以嚴謹態度審慎應處，已責請衛福部與農業部邀集相關專家學者進行行政調查，盤點各階段操作可能的污染風險。

陳建仁指出，針對後市場豬肉產品的乙型受體素抽驗，也將從每年2000件提升至4000件，確保市售豬肉符合安全標準。

陳建仁表示，食品安全是不分黨派，也是全民共同關切的民生議題，蔡政府推動食安五環政策，提升台灣食品安全的平均水平，民眾更能安心、放心，更相信台灣優質的農產品與食品。

陳建仁指出，食安的維護以及持續提升，是朝野共同的目標，也需要全民共同攜手努力。（編輯：謝佳珍）1130223