新北市深坑區鋰電池工廠火惡臭影響雙北市，當日造成許多民眾出現頭痛、咳嗽等症狀。（資料照）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市深坑區鋰電池工廠火惡臭影響雙北市，當日造成許多民眾出現頭痛、咳嗽等症狀，毒物科權威、中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮今日強調，鋰電池的電解液含氟，遇到高溫滲漏會變成五氟化磷，碰到水會水解成氫氟酸，也就是俗稱的「化骨水」，是科技業常用的除鏽劑、毒性強、有腐蝕性，吸入會咳嗽、呼吸喘，嚴重會呼吸衰竭致死，此事件是「另類的毒化災！」

洪東榮表示，空氣中散發出惡臭味，以鋰電池燃燒的情況來說，應該是電解液碰到潮濕空氣會分解揮發出來的PF5（五氟化磷），這個白色煙霧很臭，對眼睛、皮膚，特别是對肺部有侵蝕作用，五氟化磷碰到水會水解成氫氟酸，有腐蝕性傷害，吸入會咳、會喘，嚴重會可能致死，火警發生時及後續殘煙多是白色煙霧多，加上蒸氣易飄遠，附近住家又多，擔心附近民眾健康。

請繼續往下閱讀...

針對火警後昨日台北市環保局長吳盛忠指聞到異味不代表空氣品質出問題，並指檢測數值皆未超過國家標準，對此，洪東榮駁斥，環保局用機器檢測一氧化碳、二氧化硫、戴奧辛、二氧化氮未超標或是零，代表裡面很多是電解液燒出來，因電池外殼會有塑膠，燒了以後無法在空氣測到戴奧辛，他痛批這簡直是畫錯重點，欺瞞百姓。

洪東榮說，環保局應該很了解空污及化學物，卻告訴百性說沒有空污，這是掩耳盜鈴，他強調，既然聽到是鋰電池倉庫火警，燒出來會有毒物，卻對外宣稱沒有，根本是草菅人命，避重就輕。

洪東榮指出，如果火災發生後附近民眾聞到不適就醫，建議要補償及慰問，他強調，這不是輕微的事件，火警發生時及後續殘煙多是白色煙霧多，加上蒸氣易飄遠，附近住家又多，擔心附近民眾健康，吸入後續仍有明顯咳嗽、氣喘要就醫，附他認為這是另類的化學災害，也提醒現場可能殘留污染，附近出入要戴口罩防護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法