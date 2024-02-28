憂飲用水中微塑料？新研究發現潛在解方

【新唐人北京時間2024年02月29日訊】擔心自來水中的塑料污染嗎？一項新的研究或許可以幫你放下包袱，無憂喝水，而且讓自來水比瓶裝水還要安全。

根據週三（2月28日）發表在《環境研究快報》上的研究結果，煮沸的自來水可以破壞水中至少80%的三種最常見塑料化合物。

這意味著飲用煮沸的自來水可能比飲用瓶裝水更安全。哥倫比亞研究人員上個月發現，每公升瓶裝水可能含有多達25萬奈米（納米）塑料顆粒。

潛在解決方案

研究人員研究了將水煮沸對其中發現的3種化合物——聚苯乙烯、聚乙烯和聚丙烯有何影響。

由於這些化合物不會完全分解，它們最終會碎裂成病毒大小的奈米塑料，這使它們擁有了破壞人體細胞機制的「理想」尺寸，並能穿過腸道內壁和血腦屏障等關鍵保護屏障。

在測試的化合物中，最令人擔憂的是聚苯乙烯，它會引起腸道發炎並可能殺死紅血球。而聚乙烯和聚丙烯則是最安全的塑膠聚合物。

在這項研究中，科學家將3種塑料化合物放入含大量碳酸鈣和鎂的「硬水」中，這是一種在美國常見的淡水，具有從地下石灰岩沉積物空腔中抽取的地下水特徵。

當含有塑料的水被煮沸時，水中的碳酸鈣可將微塑料團團包圍，使其變得無害。

報告作者寫道：「這種簡單的沸水策略可以『淨化』家庭自來水中的（奈米和微塑料，即NMP），並有可能無害地減少人類通過用水攝入NMP。」

然而，該報告也提出了重大警告。

科學家只研究了3種最常見的塑料聚合物。例如，他們沒有考慮氯乙烯。這是在上個月的瓶裝水研究中發現的一種引發嚴重關注的化合物。

而且，煮沸也未能去除水中所有的聚合物。

最後，這種方法要麼需要硬水，要麼需要添加碳酸鈣才能發揮作用，這在世界範圍內很常見，但遠未普及。

儘管如此，該報告仍然提出了如何防止至少某種形式的塑料污染的潛在答案。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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