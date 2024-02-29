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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）南韓原能醫學院國家放射線非常診療中心今天公布針對80名來自北韓豐溪里核試驗場鄰近地區的脫北者檢查結果，初步未能證明他們出現染色體異常與核試有關。

南韓原能醫學院研究團隊在南韓統一部支援下進行這次調查，結果顯示，出現染色體異常的脫北者不排除受到核試驗輻射影響，但也可能是接受電腦斷層掃描、吸菸、高齡等因素導致，尚無法確定與輻射具有確切因果關係。

在判斷身體目前是否留存放射線污染的檢查與尿液檢體分析結果中，並沒有任何一名受測者檢查出有意義的數值；報告說明，這項結果可能代表受測者並未受輻射線污染，或是污染經過衰變已減少至相當微弱的水準。

豐溪里核試驗場周圍可能受到輻射污染的種類衰變所需時間僅7.6天或70天，離開北韓多年的受測者體內很難再驗出。

而透過檢測累積輻射吸收量的檢查中，則有17人超過最低可檢出限度的0.25Gy，其中5人來自豐溪里所在的吉州郡。但17人中有2人在2016年接受過同樣的檢測，當時皆未到達最低檢出限度，研判是在移居南韓後因接受X光檢查、電腦斷層檢查，或吸菸、接觸有毒化學物質等因素增加。

但這項檢查結果，仍未能證實這些人的染色體異常一定是輻射污染導致。

研究團隊表示，無法確定輻射污染帶來的影響，最主要還是受到無法取得當地飲用水等環境檢體限制，只能盡量擴大檢測人數，並盡量避免讓脫北者來到南韓後接觸醫療放射線等影響。

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原能醫學院是南韓境內唯一具有進行受放射線輻射狀態檢查的機構，一年最多檢測80人，加上2017至2018年間案例，目前共為150名脫北者進行檢測。來自吉州郡等核試驗場周邊地區的脫北者共計796名，其餘約650人需花費8年以上才能全數檢測完畢。

為釐清核試驗場對周遭居民的影響，統一部表示將協助擴大檢測人力，目前正與相關單位進行協商，希望自明年起擴大檢測人數。（編輯：陳慧萍）1130229