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（中央社東京29日綜合外電報導）2014年太陽花學運到今年3月將屆10週年，前學運領袖、民進黨前副秘書長林飛帆接受「日本經濟新聞」訪問談到太陽花學運成果時說，「這10年來台灣對中國的經濟依賴度已下降」。

日本經濟新聞28日刊登的報導指出，儘管太陽花學運期間出現數百名學生占據立法院議場等激進場面，但學運過後似乎對台灣帶來許多影響。

林飛帆回顧2014年的太陽花學運，認為其意義在於「修正時任總統馬英九與國民黨政府的親中路線，強烈要求台灣的未來不要依賴中國。（而太陽花學運的成果是）這10年來台灣對中國的經濟依賴度已下降」。

從台灣出口總額來看，2014年出口中國大陸占整體比率逾4成，但最近已降到3成多。林飛帆對此指出，「這是大家都感受到被中國經濟吞沒的危機感的結果。另一方面，對於跟台灣保持友好關係的東南亞、歐洲、日美投資額已經攀升」。

另外，林飛帆認為太陽花學運的另一項成果是「成為台灣年輕人高度關心政治的契機」，並表示「太陽花學運之後，台灣誕生許多（由年輕人創立的）新政黨」。今年1月舉行的總統大選投票率超過7成，他認為背後原因是年輕人對政治參與的高度意識。

關於學生們在當年太陽花學運時強烈要求「台灣的未來不要依賴中國」，林飛帆對於現狀也表達強烈危機感。他指出「網路上每天出現（來自中國）的短影音等。即使台灣發生緊急事態，不能依靠美國的『疑美論』也正在擴散」。

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此外，關於日本將福島第一核電廠「核處理水」排放入海，林飛帆表示「主張是『污染水』的影片也（從中國往台灣）流傳，明顯試圖離間台灣和日美之間的信任」。

副總統賴清德今年5月將宣誓就任總統，林飛帆指出「日台共同面臨中國威脅，而中國持續在台灣及日本周邊海域試圖改變現狀，出現侵害主權的嚴重事態」。他還說「日本與台灣應如何因應中國的侵害行為，合作與討論將顯得更為重要」。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1130229