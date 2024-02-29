由于担心与中国在南中国海的军事对峙加剧，和台海若爆发冲突会波及吕宋海峡的菲律宾领土，马尼拉对其军事现代化计划进行了修改，将海军现代化列为优先要务。

据《美国海军研究所新闻》（USNI News）周三（2月28日）报道，不少专家认为，过去十年来马尼拉在菲律宾专属经济区与中国舰船频繁发生对峙，中国在这一海域大建人工岛并对这些岛屿进行全面军事化，菲律宾武装部队的武器装备一直处于劣势。

新加坡拉惹勒南国际研究学院国防与战略研究所研究员许瑞麟在接受美国海军研究所新闻》采访时表示，“（马尼拉）关注的重点是国内安全，对（海军的发展）相对关注不够，因此菲律宾海军几十年来一直落后于其他许多东南亚国家。更严重的是这还导致对国家海洋区域的忽略。菲律宾的海洋权益，特别是在西菲律宾海的海洋权益受到侵蚀。”

《美国海军研究所新闻》的报道指出，中国与菲律宾2012年曾在菲律宾专属经济区之内的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）发生对峙，随后这一浅滩实际上被中国控制与占领。

马尼拉也因此重启1990年代制定但后来因资金短缺而搁置的军事现代化法案。经修订的菲律宾武装部队现代化法案规划在2013至2028年间两个四年和一个五年的三个“地平线阶段”项目拨款400亿美元为海军采购现代化装备。但是时至今天，原先规划的军购只有一小部分得以落实。由于资金短缺和新冠疫情的冲击，菲律宾武装部队前两个“地平线阶段”的规划都未能完成。

根据原先的现代化计划，菲律宾海军应该采购80多艘包括潜艇在内的各式舰艇，但是菲律宾海军至今只采购了大小五艘护卫舰、六艘近海巡逻艇以及九艘导弹艇。

不过随着南中国海局势去年越发紧张，马尼拉开始重新修订其军事现代化计划。在菲律宾与中国在斯卡伯勒浅滩和第二托马斯浅滩（中国称仁爱礁）以及其他海域对峙在2022年和2023年持续恶化之后，菲律宾开始加强在争议海域的海军部署。菲律宾国会也承诺为海军和海岸警卫队增加拨款。

“表现中国舰船撞击和以水炮攻击较小菲律宾船只的生动画面促使选民大众支持军购，”斯坦福大学戈尔迪安·诺特国家安全创新中心“海光”项目主任雷伊·鲍威尔（Ray Powell）向《美国海军研究所新闻》表示。

今年一月，菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos）批准了菲律宾武装部队为修订版“地平线第三阶段”制定的350亿美元的军购清单，其金额几乎赶上最初全部军事现代化的资金总额。与上一届政府为“地平线第二阶段”拨款的56亿美元相比，增幅已经非常大。

菲律宾国防部长吉尔伯特·特奥多罗（Gilbert Teodoro）向记者表示，菲律宾必须“最佳运用我们的一切资源，确保军购具有可支持性、可持续性并且富有冗余”。

菲律宾武装部队在重新修订“地平线第三阶段”军购计划的同时，还提出了一个新的综合岛屿防卫概念，越来越将海空军作为保卫菲律宾的重点。以往以国内安全为己任的菲律宾武装部队现在是在专属经济区以及更远的海域履行保家卫国的职责。

《美国海军研究所新闻》报道说，菲律宾海岸警卫队目前使用日本和法国制造的巡逻艇在南中国海海域护渔、驱离外国船只、以及为菲律宾海军向坐滩在第二托马斯浅滩军舰上的士兵的后勤补给提供护航。

日本首相岸田文雄去年11月访问马尼拉时曾承诺在已经向菲律宾提供12艘巡逻舰的基础上再向马尼拉赠送七艘巡逻舰，而且菲律宾政府也正在考虑向法国或韩国采购两到三艘攻击型潜艇，并且还想向印度采购超音速反舰导弹。