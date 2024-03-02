中国近年来对以驴皮为原料的“养生圣品”阿胶的追捧导致非洲大量驴子被屠杀，驴皮通过各种合法或者非法渠道被运到中国，致其数量急剧减少。由55个非洲国家组成的非洲联盟（下称非盟）日前通过一项禁止驴皮贸易的禁令，希望以此来对该贸易加以限制并恢复驴的数量。

位于南非的智库“南非国际事务研究所”(South African Institute of International Affairs)去年发表报告说，中国对于阿胶的需求大量上升，导致非洲驴子短缺，甚至出现非法走私、不人道的驴贸易。

报告说，驴子在非洲是用于运输目的的主要劳动力，尤其是在非洲的贫困农村地区。对于妇女和儿童来说，驴的存在尤其重要，因为挑水种田等家务劳动经常由妇女承担，而驴作为驮兽可以帮助她们减轻这方面的负担。

然而，驴的繁殖极其缓慢，母驴妊娠期长达一年，在家畜中最长，且一生中最多妊娠10次。

“驴子庇护所”(The Donkey Sanctuary)是一家总部位于英国的动物保护和慈善机构，致力于全世界范围内的驴保护工作。根据该组织的最新调查报告，全世界每年至少有590万头驴被屠宰。屠宰方法通常不受监管，不人道且不卫生，大量驴子在运往屠宰场的途中死亡。

该组织对外宣传负责人伊恩·考西(Ian Cawsey)对诉美国之音表示，目前以每年高达590万张驴皮用来制作阿胶是不可持续的，必须考虑替代品。

他说：“这意味着驴的数量最终无法满足行业的需求。中国自己的毛驴数量急剧下降，所以不得不依靠进口。因此，在某种程度上，必须考虑使用替代品，而这也是有先例可循的。例如，冬虫夏草被用于中药，但现在很难找到野生的冬虫夏草，所以开始实验室培育和使用。驴胶原蛋白也可以这样。”

与非洲联盟一样，中国的另一驴皮进口大国巴西也开始考虑禁止屠驴。巴西农业和环保部门近期通过一项禁止屠宰驴和马的法案，已交由国会审议。

巴基斯坦是另外一个向中国出口驴皮的大国，曾在2015年一度因为驴数量骤降而禁止驴皮出口，但此项禁令已于2023年6月解除。

中国对阿胶的迷恋给非洲驴带来灭顶之灾

2013年，被中国人奉为养生神物的阿胶不再出现在国家控制价格的药物名单里。这带来了驴皮行业的转折点，阿胶和驴皮的价格大幅上涨。据新浪财经报道，2006-2019年，东阿阿胶前后提价17次，阿胶块的零售价从每公斤160元一路飙升至每公斤6000元，涨幅近40倍。

目前，中国有200多家生产阿胶的相关公司，全国九成以上的阿胶产自山东，其中央企华润集团下属的东阿阿胶股份有限公司、北京的同仁堂、重庆的太极集团等均为经营阿胶的龙头上市企业。在这些公司的网站上，阿胶被宣传具有治疗失眠、贫血、改善手脚冰凉、帮助女性备孕、抗雾霾、抗衰老等一系列功效。

阿胶越卖越贵，中国国内的驴也越来越少。根据中国国家统计局的数据，中国的毛驴存栏量，从1990年代的1千万多头，下降到2010年的510万头，之后一路下跌到2020年的232万头。中国的阿胶生产商于是开始在世界范围内寻驴。

目前，全世界约有5300万头驴，其中有3300万生活在非洲。

根据中国畜牧业协会驴业分会的信息，驴皮可以正关进口以后，向中国出口驴皮的国家越来越多，2021年达到16个。根据阿胶销量和驴皮使用量进行计算，进口量已高于中国国内需求。在前十大“对华出口企业驴皮加工能力”排行榜上，除了巴西、秘鲁、吉尔吉斯斯坦外，其他均为非洲国家。

中国几百年前古老医书的几句话给远在非洲大陆的驴几乎带来了灭顶之灾。在南非和布基纳法索，毛驴在2016年左右的价格比几年前暴涨四倍；在博茨瓦纳，自2016年以来驴的数量减少了一半；在尼日利亚，2009至2019十年间，驴子的数量下降了一半，从180万头降到90万头；在肯尼亚，2019年的一只驴价格约为200美元，是2016年的3-4倍。

美国之音记者在大型国际贸易网站TradeKey网站查询“驴皮”时，发现总共有来自世界各国的218家驴皮供货商，其中非洲最多，大约有110多家，主要集中在南非、肯尼亚、布基纳法索和喀麦隆等国。

除了明面交易，偷窃、走私驴及其制品的犯罪在非洲愈演愈烈，以至于非洲有十个国家下令对驴制品交易加以限制，包括对驴制品出口设置数量限额、彻底关闭屠宰场，全面禁止活驴、驴皮、驴肉出口及屠宰等等。

根据驴庇护所的调查报告，在2017至2022五年间，至少有75,470张驴皮被走私，涉及27个国家。这些走私者在一些社交媒体平台或者B2B商业平台公开售卖未经许可的驴皮，其中不乏同时销售诸如穿山甲、猎豹、象牙等其他野生动物和制品。

南非国际事务研究所报告作者江诗伦(Lauren Johnston)曾经在中国生活多年，致力于研究中国和非洲的经济贸易往来。江诗伦告诉接受美国之音，她近年在埃塞俄比亚的经历激发了她研究驴皮贸易的兴趣。她说：“我跟埃塞俄比亚老百姓交流的时候发现，从司机到餐饮业到酒店职员，大家都很讨厌中国，因为中国人在埃塞俄比亚大规模杀驴，而且造成了偷驴现象猖獗。”

她解释说：“埃塞俄比亚传统上是信基督教的，而驴在圣经里经常和耶稣、圣母玛利亚一起出现，所以有某种帮助穷人的宗教意味。埃塞俄比亚有爱驴的文化，而现在中国人的行为让他们厌恶，在我看来这真是个可悲的双输，所以我开始研究驴皮贸易，然后写了报告。”

江诗伦说，光是单个国家下禁令没用，必须整个非洲大陆采取统一行动。“非洲各个国家之间边境管控很松，即使有些国家禁止驴皮贸易，这些国家的驴还是会被偷，然后被走私到最近的没有禁令的国家。这些驴往往用条件恶劣的卡车运送，遭受变本加厉的虐待。”

为什么驴子在穷人的生活中如此重要但还是被卖掉？伊恩·考西解释说：“事实很简单，驴子曾经很多而且价格低廉。所以当时驴子很容易卖而且现金是相当有诱惑力的，尤其是后来偷驴现象越来越严重。很多人觉得，跟驴被偷而一无所获相比，还不如挣点钱。”

伊恩·考西告诉美国之音，现在需要一个涵盖整个非洲的方案。“有些国家实施单边禁令后，驴皮贸易就从这些国家转向其他国家。所以现在共识是，在整个非洲大陆停止驴皮贸易才是最有效的办法。世界上三分之二的驴子都在非洲，这对阿胶产业来说是一个强有力的信号。”他说。

江诗伦告诉美国之音，即使在对驴皮贸易相对更“友善”的肯尼亚，情况也远非令人愉悦。“肯尼亚有驴养殖场和各种做此生意的商人，但是这无法阻挡驴价上涨和黑市交易，所以不是有正规渠道就万事大吉了。价格上涨必定导致贸易扩张，最终还是会影响到穷人。”

她说：“当然，有穷人主动卖了自己的驴，因为他们太缺钱了。但是从长远来看，他们的生活其实是非常需要驴的，而为了钱卖了驴之后就再也没有下一头了，这时候他们才意识到生产力受到了很大影响，反而变得更穷了。”

阿胶真的有那么神奇？

早在汉代的古医书《神农本草经》记载：“阿胶……生平东郡煮牛皮作之，出东阿。”北魏《齐民要术 煮胶法》说，“沙牛皮、水牛皮、猪皮为上，驴、马、驼、骡皮为次。”中国其他包括《本草纲目》在内的古医书也多以牛皮记载为制作阿胶原料，而非驴皮。阿胶直至到了清朝，才变成了只能用驴皮来做，可能以明、清时候严禁杀耕牛导致牛皮缺乏有关。

2018年春节，中国卫计委公益热线官微“全国12320卫生公益热线”发帖称，阿胶只是“水煮驴皮”，虽然主要成分是胶原蛋白，但这种蛋白质缺乏人体必需的色氨酸，并不是一种好的蛋白质来源。

虽然中国从来不乏对阿胶功效的怀疑和指责，但是该言论是第一次由官方社媒发出，继而引发网友热议。该贴很快就被删除，引起网友更多议论。

之后，科普作家方舟子在中国科学院出版的《科学世界》发表文章，驳斥关于阿胶有特殊“补血补气功效”的说法。文章说，所有哺乳动物的皮成分都相似，驴皮具有的成分，牛皮、猪皮、马皮、羊皮、狗皮都有，驴皮并不具有特殊性，吃驴皮与其他哺乳动物皮一样，不会有什么差别。阿胶的营养成分更是被吹嘘过度，吃阿胶不如吃富含优质蛋白质的鸡蛋、牛奶、肉类。文章总结道：“普通消费者是不了解或不接受科学解释的，他们更相信的是传说和广告宣传。”

除了方舟子之外，中国不少科普作家和公众号比如“丁香医生”、“果壳网”、“小易研究所”等也都发布过质疑或否定阿胶功效的文章。

目前，非盟的“禁驴令”尚未全面出台实施，究竟有多大管辖效力还有待观察。江诗伦评价说：“这也许可以改变大家的观念，从而带来行为上的改变。而且这也向中国传递了非常坚定的信号，我看到不少中文媒体都报道了这件事。”

她说：“驴是繁殖速度极其慢的动物，你没法大批量的造驴。就好像大熊猫一样，它们繁殖得也很慢。要是人们为了那点所谓的胶原蛋白滥杀大熊猫，它们马上就绝种了。