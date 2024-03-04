春季固定登場的「2024瑞里紫藤花季」浪漫來襲！一串串浪漫花束交織出的紫色山城，夢幻到令人傾心，快把最佳賞花景點放進地圖中朝聖去。

by Benny- 2024/03/04 更新

Photo／嘉義縣文化觀光局、慢遊嘉義

隨著時序進入3月，大自然陸續有多種繽紛花卉綻放，每年春季都會刮起一股紫色旋風，今年也不例外迎來「2024瑞里紫藤花季」，打造期間限定的夢幻山城，必須把握時間上山欣賞！

位於海拔1000公尺、阿里山北道的瑞里村，擁有純淨無污染環境，很適合種植紫藤花、山櫻花等。到了每年3月紫藤花盛開季節時，能看到一串串宛如紫色風鈴的花朵隨著微風搖曳，傳遞著「醉人的戀情、依依的思念」的美好花語，浪漫畫面令人相當傾心，成為嘉義縣年度特色觀光活動。

2024瑞里紫藤花季預計於3/10~3/14浪漫登場，官方特別公開28大最佳賞花景點，包含多間民宿、休息站、咖啡廳，方便民眾能在下榻住所、路途中即可一覽紫藤花的夢幻景色。想掌握即時花況的人，不妨前往「慢遊嘉義」官方LINE查詢。

今年同步規劃7大活動，在整個花季期間，只要穿著紫色服飾至指定店家消費，即可享有優惠；週四入住指定民宿也能獲的限定紀念品！另外還有在瑞里源興宮前廣場打造「紫藤星球」巨型裝置藝術、3/17在瑞里紫藤公園舉辦「紫色野餐派對」，當天會有特色市集、舉辦不插電音樂表演及親子DIY活動。

「2024瑞里紫藤花季」28個賞花點

賴坤陽的家民宿、安允山居民宿、綠色隧道休息站、青葉山莊、阿喜紫藤民宿、遇見彩虹生態村（原若蘭山莊螢火蟲保育區）、瑞佳茶葉民宿、幼葉林餐廳、源興宮、小公主咖啡、明月大船的家民宿、茗園茶葉民宿、幼葉的林民宿、漫步雲端民宿、許家茶園民宿、雲潭舖子（雲潭瀑布休息站）、阿漢的家民宿、蕙茗園餐廳、山間茶墅民宿、孟宗築民宿、瑞里茶壺民宿、幼林民宿、泉元餐廳、高帝園茶葉民宿、一品民宿、王鼎茶園民宿、瑞里印象民宿、瑞泰民宿

2024瑞里紫藤花季

日期：預計3/10~3/14起一個月

地點：嘉義縣梅山鄉瑞里村

交通：

1.國道3號竹崎交流道下→166線竹民路→經過竹崎中山路，自由路到瑞水公路→瑞里

2.國道3號梅山交流道下→往梅山→太平(162甲線)→太興(嘉154線)→瑞里(166線)

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