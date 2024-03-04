中國電商Shein擬倫敦上市 英零售商聯合抵制

【新唐人北京時間2024年03月05日訊】由於美國上市不太樂觀，中國電商巨頭希音（Shein）尋求在英國進行首次公開募股（IPO），然而，這一努力正面臨英國一些大零售商的強烈反對。

據英國《電訊報》報導，英國零售業負責人最近發起了一場抵制Shein的運動，就Shein涉嫌鑽稅收漏洞的問題遊說部長們。帶頭的是零售業委員會，該委員會的成員包括藥妝店博姿（Boots）、亞馬遜和英國第二大連鎖超市森寶利（Sainsbury’s）的老闆。

投訴源於快時尚Shein直接從中國向英國的客戶發貨，因為它的包裹尺寸較小，從而逃避支付相關稅款。英國零售商指控Shein不公平地利用了稅收制度，其支付的關稅費用比英國競爭對手低得多。

在最近的一份討論文件中，零售業委員會呼籲限制一些在線零售商通過小批量包裝海外產品來逃避進口稅的方法。

「這不僅損害了經濟，也損害了那些繳納全額稅款（包括增值稅）的零售商的未來」，文件中指出，「如果沒有公平的競爭環境，就會導致更多的企業倒閉、稅收減少和失業增加。」

上週，至少有一位政府部長在一次行業活動中提出了這個問題，一位零售業高級高管公開批評Shein等企業繳納的稅款太低。其他人則私下猛烈抨擊，富時100指數的一位負責人指責Shein「逃避正常規定和稅收起征點」。

據英國的最新數據顯示，截至2022年12月的16個月內，Shein收入達到11億英鎊，但僅繳納230萬英鎊稅款。

據《電訊報》報導，在財政部發布預算案之前，已經就堵住稅收漏洞的問題進行了討論，不過消息人士稱，目前還沒有立即進行改變的計劃。

零售商反市場濫用聯盟的理查德·艾倫（Richard Allen）表示：「政府幾乎已經忘記了關稅的作用。它們的存在是為了保護我們的經濟。現在到了我們必須考慮國家和經濟的時候了，所有銷售收入都會直接流向中國。」

由於政府缺乏行動，人們擔心政府正在優先考慮吸引Shein到倫敦證券交易所上市的計劃。由於Shein與中共關係密切，美國證券交易委員會可能會阻止Shein在紐約上市。上週有消息稱，財政大臣亨特（Jeremy Hunt）今年初會見了Shein的執行主席唐偉（Donald Tang），其間亨特敦促Shein在英國上市。

安德森與謝潑德（Anderson & Sheppard）裁縫店的老闆（Anda Rowland）表示：「竭力討好那些沒有為這個國家帶來任何工作或技能的人······我覺得這令人匪夷所思。」

Shein的發言人表示，Shein的成功來自於其為客戶生產時尚產品的能力，稱公司通過按需業務模式和靈活的供應鏈保持價格實惠，並降低了效率低下，消除了材料浪費，降低了我們的未售出庫存，推動了增長。

與每年更新四次的傳統服裝品牌相比，像Shein這樣的超快時尚品牌每天都會推出數千種新品，Shein的做法被認為助長了過度消費並嚴重加劇了環境污染。

對此法國執政多數議員提出了一項新法案，對Shein之類的超快時尚品牌進行處罰。議員們建議到2030年對Shein每件售出商品處以最高10歐元或最高售價的50%的罰款，以抵消時尚行業產品快速更新對環境造成的惡劣影響。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/05/a103859070.html