珊瑚6年內恐滅絕90% 英國科學家人工繁殖挽救

【新唐人北京時間2024年03月22日訊】由於氣候變遷和人類污染等因素影響，海洋珊瑚正面臨滅絕的風險。英國科學家正在通過一項開創性的繁殖計劃，試圖拯救珊瑚。

在海底世界中，色彩斑斕的珊瑚曾是成千上萬海洋生物的家園。然而，隨著氣候變遷和人類污染的影響，珊瑚正變得脆弱，甚至面臨滅絕的風險。

德比大學邁克爾·斯威特教授：：「有人認爲，只要再過6年，到 2030年，90% 的珊瑚礁將面臨功能性滅絕。」

斯威特教授：「因此，拯救整個生態系統是我們面臨的巨大挑戰，他們有時把它稱爲海洋的雨林。」

德比大學（ University of Derby）首席珊瑚研究員邁克爾·斯威特（Michael Sweet）教授開發了一種人工繁殖技術，在水箱內培育珊瑚，並模擬海底的環境。

德比大學邁克爾·斯威特教授：「珊瑚在夜間產卵，而這正是我們在這些系統中重新創造的（環境）。」

在高溫和強光環境下，珊瑚就會發生白化現象，最終可能導致珊瑚死亡。

研究員塔伊薩·達納斯切諾(Taissa Danasceno)：「我們要做的就是利用益生菌（細菌）來幫助小珊瑚成爲健康的、抵抗力更強的成年珊瑚。」

測試結果顯示，在人工培育下，珊瑚的存活率大大提高。

科學家們表示，儘管他們培育的珊瑚數量有限，但目標是讓珊瑚和希望得以延續。

新唐人電視台記者趙鳳華、宇微 綜合報導

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