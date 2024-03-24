国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）星期日（3月24日）在北京表示，中国经济面临“岔路口”，需要通过“亲市场”的一揽子政策改革，才能实现比现状更快速的增长。

格奥尔基耶娃在2024年中国发展高层论坛（CDF）会议上表示：“中国正面临一个岔路口--要么依靠过去行之有效的政策，要么重塑自身以迎接高质量增长的新时代。”

在这场一年一度中国政府高级官员和全球企业高管举行的会议中，中国官员表达了对中国实现经济增长的信心，包括中国国务院总理3月初宣布的约5%的国内生产总值（GDP）增长目标，以及再次承诺支持战略性产业，即推动中国国家主席习近平所称之“新质生产力”，包括了联网电动汽车、航天飞行和尖端药物研发等。

然而，路透社报道指出，这些承诺和IMF所建议的更广泛政策改革相距甚远。

格奥尔基耶娃在会中说，根据IMF的分析，通过一系列全面的亲市场改革，中国的经济增长才能比现状更快；更注重企业、市场和消费者的政策组合，“可以在未来15年间，使中国实体经济增长20%，以今天的价格算，这相当于给中国经济增加了3.5万亿美元。”

若要实现这点，格奥尔基耶娃表示，中国需要“果断”采取措施，减少未完工的住房存量，提高房地产行业的可持续性，并降低地方政府的债务风险，更加注重国内消费。

“高质量增长的一个关键特征是需要更多依赖国内消费，”格奥尔基耶娃表示，而这取决于个人和家庭消费能力的提升。

她说道，为房地产行业的市场化修正提供更多的空间，既能加快解决当前房地产行业的问题，又能提振消费者和投资者的信心。

中国国务院总理李强上星期表示要进一步优化房地产政策。3月初，李强在十四届全国人大二次会议开幕时，宣布了5%左右的经济成长目标。一些分析人士称，这是个雄心勃勃的目标。

中国财政部长蓝佛安在论坛上表示，官员们仍然“有信心、有能力实现全年经济发展目标”，并承诺在确保就业方面提供更多财政支持，但并未提供政策细节。

IMF的谈话在此时具有重要意义，因北京正致力于增强外国投资者的信心，一再传递中国敞开大门的信息。然而数据显示，许多公司正在寻求从中国“去风险”，今年首两个月，外国直接投资流入中国约2151亿元人民币（约合300亿美金），同比下降近20%。

李强星期日在论坛开幕主旨演讲时再次强调，将稳步推进制度型开放。

据路透社报道，李强还对一位访华参与论坛活动的企业首席执行官表示，中国将仔细研究市场准入和跨境数据流动问题，将很快在这些领域颁布新的法规。“我们诚挚欢迎各国企业来华投资、深化在华发展，”李强表示。

根据中国外交部的消息，世界银行行长彭安杰（Ajay Banga）、IMF总裁格奥尔基耶娃、和各国企业家、国际组织代表与中国官员等共400人出席2024年中国发展高层论坛开幕式。

在这场活动中，最知名的跨国企业高管是美国苹果公司（Apple）首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）。库克在接受中国官媒采访时说，他和李强总理的谈话很出色，他很高兴到访中国高层发展论坛，能感受到中国正在对外开放。

（此文依据了路透社的报道。）