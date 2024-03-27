寶林中毒案 台首次驗出米酵菌酸 檢約談胡姓廚師後請回

【新唐人北京時間2024年03月29日訊】檢警偵辦寶林茶室中毒事件，依食安法將負責人黎仿軒、王姓店長、胡姓代班廚師等3人列為被告偵辦，限制出境、出海。另外，法醫對2名死者解剖鑑定後，發現其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。

寶林茶室中毒事件，通報數持續增加，累計已有18例，其中2死、5重症。

在衛福部檢驗確認死者因「米酵菌酸」中毒身亡後，28日晚間，檢方指揮台北市警察局信義分局，依涉嫌人身分約談寶林茶室代班胡姓廚師到案，調查案發期間，烹煮食物的過程、並釐清食材來源。訊後將胡姓廚師，依食安法、過失致死等罪嫌送辦。檢察官複訊後，今天(29日)凌晨將胡男請回。

另外，檢察官會同法醫相驗後，昨天對2名死者解剖鑑定。衛生福利部昨晚召開記者會表示，解剖發現其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。

醫：避免重複加熱米或麵食

米酵菌酸無臭、無味，受到污染的食品，吃起來、聞起來都和正常食物無異，不像一般腐敗的食物入口即知，很難察覺；因此台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋建議大家，盡量避免攝取重複加熱的米、麵主食，多吃新鮮烹煮的食物為佳。

李建璋在臉書發文說明，米酵菌酸（Bongkrekic Acid）和仙人掌細菌的腸毒素（cereulide）都是粒線體毒素，粒線體是人體細胞能量的直接來源，粒線體急性損傷會造成猛爆性多器官衰竭，因此臨床上米酵菌酸和仙人掌細菌毒素症候群很難區辨，都有昏迷、肝、腎衰竭、休克、無發燒現象。

然而，李建璋指出，米酵菌酸比起仙人掌細菌毒更猛爆，所以當傳出死亡、重症的愈來愈多，米酵菌酸的機會就更大。即使是極少量的1.5毫克米酵菌酸也可能致命；過去爆發事件潛伏期範圍為0.3到16小時，30%至100%會在短時間內導致迅速死亡。

李建璋說，這種食物中毒在中國大陸報告為主，而且都和發酵食物有關，台灣、日本、韓國從來沒有發生過；報告早期是偏鄉家庭自製發酵玉米粉過程汙染導致，近年則是木耳（3起）和濕粄條（5起）為主。但受污染的濕粄條在烹飪和食用過程中難觀察到異味、顏色和性質變化，所以很難提早察覺。

李建璋說，目前中國大陸傳出的報告都是自家製的發酵穀物產品導致，而工業化生產的穀物發酵產品尚未被發現導致中毒；但台灣商家一般應該不會自製粄條，若是工廠製造受污染就要源頭管制、擴大回收。並建議民眾短期內對於不是新鮮烹煮，而是重複加熱的米、麵主食應該都要小心避免。

李建璋說，確診米酵菌酸中毒的方法，是患者或是食物細菌培養陽性，或經蛋白質鑑定確定米酵菌酸存在。然而致死最大的原因是毒素，利用器官支持期待自我康復，是目前唯一可行。

(新唐人亞太電視 綜合報導/責任編輯：盧勇信)

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