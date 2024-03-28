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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國海事部門昨在台灣海峽西側水域展開聯合巡航活動。專家解讀，這可視為金門快艇翻覆事件後中共對外強調金廈海域常態化執法動作之一，目的在樹立其有權管轄執法印象。

中國福建海事局、東海航海保障中心27日協同上海海事局在台灣海峽西側水域展開聯合巡航活動，官方表示，這是為了維護台灣海峽西側水域海上通航環境和通航秩序，保障水上交通安全形勢穩定和民眾生命財產安全。

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天對中央社剖析，2月14日金門快艇翻覆事件後，中共對外強調金廈海域執法常態化，海警、海監、漁政、海巡等單位「都到齊了」，中共藉由這個動作表態，金廈海域周邊海上執法管轄，不但常態化，還會依照中國法規進行。

揭仲指出，中國執法船未必會經常進入金門禁限制水域，或是立刻在禁限制水域內採取動作，最起碼已經展現金廈海域常態化執法姿態；推估其將循釣魚台模式，刻意找個幾天，讓不同單位執法船進入金門禁限制水域，樹立管轄執法常態化印象。

揭仲提到，中國海巡主要負責海域交通管理、海域交通執法、海域環境污染等，目前沒有看到中國官方揭露這次聯合巡航活動軌跡圖，不過其活動範圍強調台灣海峽西側，看起來仍以金廈水域為主，沒有嘗試將管轄執法權跨到中線以東；這次聯合巡航活動也可視作對台灰色地帶作為。

他說明，所謂灰色地帶行為是指，除了發動戰爭外無所不包；中共持續對台推進台灣海峽法律戰，其主張台灣海峽為內水，擁有領海、領海鄰接區、專屬經濟海域等權利，「既然金門是在內水範圍，不但有管轄權，還有主權權利，所以中國大陸國內法律都可以用在金門上」。

他提到，法律戰灰色地帶行動目的是去塑造對手、旁觀者印象，陳述對其有利的故事、塑造其欲建立印象，一旦周邊認定「金門是由他管轄了」，目的就達到了，以後其在金門周邊執行任何動作，各國干預動機都會降低。

他指出，台灣布署金門周邊是小型船舶，中國將大型海巡船「海巡06」基地設在福建平潭，實務上來看是將「大船放在小浴缸」，不過其所具備的象徵意義，有利於中國執行輿論操作，推進法律戰。

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關於台灣可以如何應對，揭仲認為，儘管台灣管轄權受到侵蝕，不過目前仍然無法否認台灣對於金門、金門禁限制水域有效管轄，這個態勢必須努力地維持住。

他建議，應該試想可能發生的狀況，事先做好各種準備，中國各單位執法船執掌不同，會發生狀況也不同，「我們的海巡以後會非常辛苦」；建議海巡可安排大型艦艇待命金門周邊水域，除了應付可能的海峽中線活動，金門若有狀況也可前往支援。（編輯：唐佩君）1130328