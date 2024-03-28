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（中央社科羅拉多利特敦28日綜合外電報導）越南電力生產商為避免重演去年頻頻停電的情況提高發電量，使越南燃煤發電廠的二氧化碳排放在今年第1個月躍增至新高。

路透社報導，越南政府正努力向外國企業和投資者保證，2024年的電力供應將保持不中斷，因此越南今年到目前為止進口的燃料煤，相比去年同期增加近1倍。

世界第10大煤炭消費國越南的煤炭購買量激增顯示，未來幾個月的燃煤排放可能會繼續攀升，削弱全球為減少化石燃料使用和污染的努力。

根據能源智庫Ember數據，越南今年1月的燃煤排放量為1100萬公噸二氧化碳當量，創下該月份新高。

1月的總排放量相比去年同期高出近70%，較過去5年間的1月平均排放量高出約30%，與前幾年的發電趨勢有明顯不同。

高燃煤發電量和總發電量顯示，越南的電力公司明確致力於提高產量，這可能是為回應政府壓力，要求避免去年停電對數家大型工廠和生產線造成損害的情形。

鄰近的中國工業活動復甦也可能刺激越南電力生產商提高發電量，因為越南的幾個重要產業與中國有密切關聯，每當中國消費者需求上升時，訂單量往往會增加。

由於越南年度能源碳排通常在空調需求最高的5月和6月達到高峰，在一年之初便激增的碳排顯示，排放量在未來幾個月可能會進一步增加，整年的總碳排可能也會打破過往紀錄。

越南的燃煤排放在2023年全年達到創紀錄的1億1000萬噸，超過2022年的9000萬噸。如果今年迄今的強勁排放速度持續到年底，那麼全年碳排可能會超過1億3000噸。

能源產業的確切碳排最終將取決於越南電力生產商在需求高峰期可用的能源組合。

在越南，僅次於燃煤的第2大電力來源是水力發電，去年的水力發電量占全國發電量約30%。

由於持續的乾旱問題，水力發電的1月發電量僅占總發電量20.5%，迫使電力公司提高其他能源來源。如果未來幾個月越南的降雨增加，水力發電量可能會大幅回升，並可在今年稍後抑制燃煤發電。

太陽能和風場發電量提高也可能使電力供應商減少煤炭使用，尤其是在一年中陽光最充足，空調需求最高的幾個月份。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130328