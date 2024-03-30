收录习近平近十几年来多篇“重要著作”的《习近平著作选读》去年发行后，在中国畅销书排行榜一直居高不下，至今仍排名前三。今年3月，这本书发行了面向海外市场的英文版。专家对美国之音说，中共抱持“能洗脑一个是一个”的心态发行英文版，实际上这些书很难在民主国家起作用。就连在中国本地，如果不是政府规定，普通民众也根本不想读这些书。

纽约城市大学教授夏明几乎读过习近平的每一本著作，他习惯中英文版同时参阅。他说，他读习近平的书，“大家都在笑”，当中很多人还是学界的人。“我告诉大家，你们不要笑，因为我把这些书读了以后，我就百毒不侵了，”他说。

夏明说，由于中国政府补贴这些著作发行，他基本通过免费渠道获得习近平的全套著作，包括从领馆、中国公司、有关机构和朋友取得赠书。

夏明对美国之音说，自己因为研究需要，“硬着头皮把这些书读完”。他建议一般民众不要花时间读习近平的书。“普通人不要去读这些书，因为读不懂，也没意思，同时是很大的污染，”他说。

习近平新书英文版，谁会买？

搜狐网今年2月公布的“全国2024年1月下半月畅销书排行榜”中，习近平去年发行的最新著作《习近平著作选读》第一卷、第二卷分别排名第二和第三。排名第一的是《习近平新时代中国特色社会主义思想》。

去年《习近平著作选读》发行后，中共中央委员会发布通知，要求各级党校和高等学校将该书作为师生理论教材。

今年3月，《习近平著作选读》发行了面向海外的英文版。中国官媒说，这本书有助于海外读者了解“习近平新时代中国特色社会主义思想”和“中国式现代化”。这本书尚未在美国亚马逊上架。

独立作家吴祚来对美国之音说，中国政府发行习近平著作的英文版，是基于他本人的“宏大构想”，要以思想来指导整个世界，让世界学习“中国模式”，其真正目的是确立自己在本国的威权思想霸权。实际上这是一种思想狂妄，认为自己有指点人类命运共同体的前途。

“但是他做的那一套完全是另外一回事。理论是说给别人听的，自己真正做的事情，专制专政迫害人权，他是只做不说的。这些书实际上不能产生对习近平政权和他本人思想的认知，”他说。

夏明说，习近平的著作虽然出版了英文版，但在美国很少有人读，基本上只有学术界或政府研究机构、智库人员会翻阅。“这些书实际上价值不大，”他说。

夏明指出，这些书实际上由中共写作班子撰写，而非习近平本人。书中内容显然传递了官方信息，但未必是习近平真实的想法。甚至会出现写作班子想法不同，前后观点、语气有差异的情形。

“他有的讲话对西方国家，有时脑子比较清晰，有时又说什么东升西降，脑子非常不清醒。给习近平起草文件的有各种人，他们其实在牵着他的鼻子走，各种利益集团在争夺控制他的想法的权力，”他说。

此外，习近平的文件汇编常有两种文本，一种是内部讲话时的版本，另一种则是读者看到的几经修饰和删减的公开版。他指出，中共一贯在文本里“说一套做一套”，缺什么补什么和唱高调，干了坏事反而往好的方向去说。

“中共只是把这些东西作为宣传和表面文章，去忽悠老百姓和国外，”他说。

同一本书 中英文版差别大

夏明指出，阅读习近平的书籍必须展开“多方的阅读战略“，才能避免被忽悠。他读习近平的书一贯是中英文版对照，他发现两种版本有很大差别，习近平的翻译班子从中动了手脚。

“英文版往往经过更多修饰。在中文里边你可以听到他有杀气，更直接地对人民威胁，或者对其他国家，尤其美国的这种战狼外交。但是在翻成英文的时候，往往会经过一种美化。”

夏明说，习近平书籍发行英文版目的是对外宣传，而作为公关的一环，读者看不到中文原文里的杀气腾腾和他内心深处的想法。

“习近平自己说我们要争夺话语权，讲好中国的故事，建立统一战线。基于这几个目的，使得他的整个出版有洗脑的重大功效，”他说。

夏明指出，中共大外宣奉行这个原则，试图对全世界进行洗脑。这误导了一些西方人，将中共说的或写的一套照单全收，把习近平那些经过翻译的美丽言辞当真，误以为中国的社会主义和模式有其价值。

吴祚来说，习近平的写作班子就像是一个思想工厂，作为大外宣的一个宣传机器，以习近平的名义为共产党生产一套美化形象的书籍，并为习近平树立思想威权和从中赚取稿费。

“他能洗脑一个是一个。如果全球这样的人达到一定的数量，这些人就可能形成一个亲共的力量，在国际社会成为共产党的‘洋粉红’，”他说，“所以现在他大量去洗脑，是穷国家之力，慷国家之慨，为这个党和个人谋取政治利益。”

吴祚来认为这样的书籍很难在美国等民主国家起作用，就连在中国，普通读者的阅读量也非常小。党政干部基于规定必须学习习近平的思想，这令他们回想起文革的暴政，如果不学习规定的著作，饭碗就会不保。

最热衷出书的中国领导人

吴祚来说，习近平看到毛泽东、马克思、恩格斯、列宁、斯大林等共产党领袖的思想出版成册，也想树立自己的思想体系和权威，并且通过不断出书证明自己有文化。

他说：“因为中国体制内很多人都认为习近平的学历就是一个小学生，初中没有毕业。习近平就某种意义上来讲，要弥补自己的这样一个缺憾，证明他是一个有思想有学问的人。那怎么证明呢？就是不断地出书。”

夏明说，习近平可以说是前无古人，相信也是后无来者，最醉心于出书和面向全世界出版不同语言版本的中国领导人。他以一种流水线的方式不断出书，这种事在美国前所未见。

“因为在美国，总统整天忙得不得了，没有谁在当总统还在发行这些著作。总统当政时的公文，像是国情咨文或新闻发布会文稿，人们都可以自由下载使用，不涉及版权，也不会成册由国家补贴去卖，”他说。

夏明说，习近平这些经过中国政府补贴贩卖的书籍，为他带来了天价的稿费收入，这凸显了中国式的集权腐败，动用国家资源和力量为他配备各种写作班子，写的东西最后挂在他名下，成为他的个人版权。

“最后这些著作由国家补贴，强迫所有的党支部和企业都要买，然后再要各个机构买了以后送往全世界，最后都成为习近平的稿费收入了，”他说。

夏明说，中国领导人悲哀的是，他们出的书在下台后没有人会再读，全被扫进历史的回收桶。与美国相对照，总统当政时无法享受这么多特权，也无法利用这些特权给自己谋私，但退休之后享有无限的荣耀，例如国会拨款建造总统图书馆，这是中国领导人永远望尘莫及的。

吴祚来表示，美国的领导人在退休后写自传，将自己的政治经历和想法记录下来，这些书相当有价值，对之后的领导人或其他国家的政治人物能产生影响，读者出于自愿购买这些书籍。

“中共领导人完全相反。中共这种出版方式是在利用权力掠夺社会资源或者谋取个人的名利，”他说。

“习近平一个人出版无数的书，别人的书被禁言、被禁止出版。真正的思想者、学者的书无法出版，这就是一种思想霸权、文化霸权和个人集权，”吴祚来说。