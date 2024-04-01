台積電近日公告預定轉讓持股的信託張數給經營團隊26名高階主管中，以總裁哲家配得550張最多。

（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行2023年限制員工權利新股共2960張；台積電近日公告預定轉讓持股的信託張數給經營團隊26名高階主管中，以總裁哲家配得550張最多，以上週五收盤價779元估算，市值高達4.28億元，其他高階主管從150張到60張不等，由於台積電股價高漲，各高階主管配得的市值也水漲船高。

台積電已連續第3年核准發行限制員工權利新股給高階主管，2023年限制員工權利新股共2960張，較2022年共2110張增加約達四成。近日台積電透過股市觀測站公告預定轉讓持股的信託張數，配發給經營團隊成員，其中，以魏哲家分得550張最多，較2022年400張多150張，以上週五該公司收盤價779元估算，市值高達4.28億元。

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根據公告資訊顯示，資深副總經理羅唯仁、何麗梅、林錦坤、侯永清、米玉傑、張曉強、秦永沛各預定轉讓台積電持股的信託張數為150張，也較去年110張增加，換算市值約1.1685億元。

此外，資深副總經理黃仁昭與方淑華、副總經理余振華、葉主輝、吳顯揚、曹敏、王英郎、 張宗生各配發95張，市值約7400.5萬元。

副總經理何軍、游秋山、章勳明、 徐國晉、林宏達、李俊賢、廖永豪、莊子壽各配發60張，也較去年配發增加，市值約各達4674萬元。

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