「寶林茶室」食物中毒事件，造成2人死亡、5人加護病房搶救中、1人住院、10人返家休養，患者共通點都是吃了炒粿條或河粉，死者解剖結果顯示，血液中檢出「米酵菌酸」，此為台灣首度出現米酵菌酸中毒案例。到底米酵菌酸是什麼？還有哪些食物也是高危險中毒食物？食物中毒了怎麼辦？

by 美麗佳人編輯部- 2024/04/01 更新

Edit／Rice Text／郭岳潭 Photo／gettyimages

專業諮詢／長庚醫院臨床毒物中心主任、長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海

米酵菌酸是什麼？

長庚醫院臨床毒物中心主任、長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）是一種罕見毒素，由唐菖蒲伯克氏菌又稱椰毒假單胞菌（Burkholderia gladioli）產生，不是常見的人類致病菌，但經常與植物、真菌共生，是廣泛存在自然環境中的細菌，當在攝氏溫度22至33度和中性pH值7的環境中，會迅速增殖，並產生大量的米酵菌酸。

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哪些食物可能有米酵菌酸？

顏宗海表示，米酵菌酸特別容易在富含脂肪酸的食物中繁殖，像是糯米、小米、高粱米、木耳、香菇、蘑菇、玉米、馬鈴薯和椰子。

常見的相關澱粉發酵食品，例如：粿條、河粉、粄條、腸粉、涼皮、米線、米粉、冬粉、湯圓、年糕、麻糬、玉米粉、馬鈴薯粉、發酵玉米麵、久泡黑木耳、久泡白木耳、久泡香菇、椰子天貝、椰奶等，如果保存或發酵過程不當，很容易產生米酵菌酸，尤其台灣氣候炎熱潮濕，更容易變質。

事實上，根據國外報告顯示，各國米酵菌酸中毒案件中，食物中毒種類並不專一，也曾存在鮮食、大豆、果汁、乾貨等。

顏宗海強調，由於米酵菌酸無臭、無味，且米酵菌酸的毒素不會因為清洗、烹煮而消失，即使用攝氏溫度120度加熱1小時，毒性仍存在，被污染的食品也可能沒有異常的外觀、氣味和味道，幾乎吃不出來，最好避免中毒的方法，就是不要在家自製澱粉發酵食品，也不要食用發酵不當、長期存放於不當環境的食品，長時間浸泡香菇、木耳，建議放於冰箱中浸泡。

米酵菌酸中毒有什麼症狀？會死亡嗎？

顏宗海說明， 米酵菌酸中毒會引起精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、血便、少尿、血尿等症狀，嚴重可能造成低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、譫妄、休克、昏迷和死亡。

根據美國衛生研究院資料顯示，米酵菌酸的毒性超強，只要1至1.5毫克就可能在短時間內導致迅速死亡，米酵菌酸中毒患者的死亡率高達40至100％。

顏宗海進一步說明，米酵菌酸屬於粒線體毒素，主要會影響肝臟、腎臟和大腦，半衰期長達102小時，侵入人體4天以上，毒素濃度僅會消失一半，當米酵菌酸阻礙人體中粒線體，釋出能量載體分子三磷酸腺，立即會快速導致肝臟、大腦等耗氧的器官受損，初期出現頭暈、腹痛、嘔吐等症狀，隨著代謝性酸中毒、腸胃道等肝腎器官衰竭，逐漸出現血便、低血壓，全身腦部、心臟、肌肉全部都癱瘓等，嚴重將導致死亡。

值得注意的是， 目前米酵菌酸中毒沒有解毒劑，患者只能接受支持療法，如休克給予強心劑，呼吸衰竭進行插管治療，或是用血漿置換術來稀釋毒性。

怎麼知道食物中毒了？食物中毒有什麼症狀？

食物中毒的定義是，如果2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，並且從食物檢體或患者嘔吐物或糞便中驗出相同類型的致病原因，就能視為食物中毒案件。如果是因肉毒桿菌毒素而引起中毒症狀，即使只有1人，也可視為食物中毒。

顏宗海表示， 常見的食物中毒症狀以腸胃道症狀為主，以細菌性腸胃炎最常見，包括：腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、寒顫、頭痛及虛弱等，有時伴隨血便或膿便，嚴重甚至會死亡 。

顏宗海補充，引起食品中毒的致病原因、吃了多少被污染的食品，都可能會影響中毒症狀及嚴重程度，不一定所有的症狀都會同時發生，但抵抗力特別弱的人，症狀會比較嚴重， 一般來說，食物中毒症狀通常會持續 1 天或 2 天，也可能持續 7 到 10 天。

哪些食物是高危險中毒食物？11種常見食物中毒病菌

根據食藥署2013年至2022年歷年食品中毒案件統計資料，每年5至10月為台灣細菌性食物中毒發生高峰期。台灣常見的細菌性食物中毒致病原因如下：

1.腸炎弧菌食物中毒的常見食物：主要為生鮮海產及魚貝類等。

2.沙門氏桿菌食物中毒的常見食物：主要為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳製品和豆製品等。

3.病原性大腸桿菌食物中毒的常見食物：主要為受糞便污染的食品或水源。

4.霍亂弧菌食物中毒的常見食物：主要為生蠔、甲魚、生魚片、生蝦、生蟹等。

5.金黃色葡萄球菌食物中毒的常見食物：主要為未經煮熟的肉製品、蛋製品、乳製品、盒餐和生菜沙拉等。

6.仙人掌桿菌食物中毒的常見食物：主要為米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉和乳製品等。

7.肉毒桿菌食物中毒的常見食物：主要為低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品和真空包裝豆干製品等。

8.產氣莢膜桿菌食物中毒的常見食物：主要為未經煮熟的牛肉、禽肉和肉汁、燉菜等。

9.李斯特菌食物中毒的常見食物：主要為生菜沙拉、即食食品、沙拉醬和未經適當殺菌的牛奶及冰淇淋等。

10.曲狀桿菌食物中毒的常見食物：主要為未經煮熟的雞肉、未經巴士德消毒法處理奶品所製成的乳酪和不潔的蔬果等。

11.黃麴毒素食物中毒的常見食物：主要為花生、花生粉、花生醬、五穀雜糧、堅果類、豆類、麵粉、咖啡豆和中藥材等。

顏宗海表示，臨床上常見的食物中毒原因通常是食用不新鮮或腐敗的魚、肉類及生食，例如：生菜沙拉、生蠔、生魚片、鮭魚卵、涼拌生蝦，以及未徹底消毒和加熱的蛋奶製品，如溏心蛋、美乃滋、沙拉醬、提拉米蘇等。

顏宗海提醒，製備餐點前、烹煮和飲食時，如果雙手沒有徹底洗淨，或是生熟食沒有分開處理，容易造成細菌食物交叉污染，如果食物的中心溫度沒有加熱達攝氏70度以上，無法殺死常見的大腸桿菌、沙門氏桿菌、腸炎弧菌、金黃色葡萄球菌等致病菌。

另外，沒有食用完的剩菜、剩飯和打包外帶的餐點，應盡速於1小時內，放置冰箱冷藏，建議於攝氏5度以下保存，食用前必須充分復熱。

食物中毒了怎麼辦？

顏宗海建議， 如果發生腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐等疑似食物中毒症狀時，建議迅速就醫，同時保留嘔吐物及排泄物，將剩餘食品密封，並保存於低溫冷藏，但不可冷凍，醫療院所發現食物中毒病患，會在 24 小時內通知衛生單位。

如果要申訴或陳情食品衛生相關案件，可提供詳細明確的事證，包括：時間、地點、違規情節、照片等舉證，向當地衛生局反映。

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