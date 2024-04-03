以色列军方星期三（4月3日）表示，在加沙炸死七位救援人员的空袭是一个“严重的错误”。国际援助组织世界中央厨房（WCK）的七名人员4月1日在以色列对加沙的空袭中丧生，遇难者包括澳大利亚、波兰、英国公民，一名巴勒斯坦人及一名美加双重国籍者。

以军参谋长赫兹·哈勒维 (Herzi Halevi) 中将将这次误击归咎于“在战争中、在非常复杂的情况下的夜间辨认失误。”

哈勒维在一个视频声明中说，“世界中央厨房组织的人员在全球进行救助，包括在以色列，在困难的条件下做善事。以色列国防军（IDF）与世界中央厨房密切合作，极为赞赏他们所做的重要工作。”

世界中央厨房的创始人何塞·安德烈斯 (Jose Andres) 在纽约时报周三发表的一篇文章中说，以色列对有明显标记的车辆发动直接打击，以色列国防军了解这些车辆的行踪。

安德烈斯说，这次攻击是将人道主义援助压缩到令人绝望水平的政策的结果。他指的是人道主义组织对在以色列-哈马斯战争中难以将援助物资送入加沙并送到急需帮助的巴勒斯坦人手中的抱怨。

“在最坏的情况下，在以色列遭遇历史上最恶劣的恐怖袭击后，现在是以色列展现其最好一面的时候，”安德烈斯说。“你不能通过轰炸加沙的每一栋建筑来解救人质。你不能通过让所有人挨饿来赢得战争。”

美国总统乔·拜登（Joe Biden）周二晚间对这次攻击表示“愤怒和心碎”。

拜登在一个声明中说，“他们在战争过程中向饥饿的平民提供食物。他们是勇敢和无私的。他们的死是一个悲剧。”

拜登说，周二的攻击不是一次孤立的事件，以色列在保护试图向平民提供急需帮助的救助人员方面做得不够。

“美国将继续竭尽所能通过所有可能方式向加沙巴勒斯坦平民运送人道救援，”拜登说。“我将继续向以色列施压，在促进在救援上做得更多。我们在强力推动立即实现停火，作为人质获释交易的一部分。”

世界中央厨房表示，在受到攻击后已立即暂停了在加沙地区的人道救助努力。

这个慈善机构在一个声明中说，在完成了向代尔巴拉赫（Deir al-Balah）一个仓库运送100吨粮食援助任务后，在一支由两辆带有该组织标志的装甲车组成的车队离开现场时遭到了空袭。

世界中央厨房说，该组织事先与以色列军方协调了这次运粮行动。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）承认以军对无辜的人进行了一次“并非本意的打击”。

内塔尼亚胡在星期二发布的视频声明中说，“很不幸的是，过去一天发生了一次悲剧事件，我们的部队无意中伤害了加沙地带的非战斗人员。”

“这种情况在战争中时常发生。我们正在进行彻底调查，并与各国政府保持联系。我们将尽一切努力防止类似事件再次发生。”

在哈马斯武装去年10月7日对以色列发动突然恐怖袭击，据以色列统计，杀死包括多数是平民的约1200名以色列人，并劫持约250名人质后，以色列发动对加沙的军事攻势，誓言要剿灭哈马斯。

据哈马斯控制的加沙卫生部的说法，以色列在加沙的反击攻势造成至少32,975人丧生，其中三分之二是妇女和儿童。以色列军方说，被打死的人中有三分之一是哈马斯武装分子。

（本报道一些内容来自美联社、路透社和法新社）