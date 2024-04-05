美国总统乔·拜登（Joe Biden）周四（4月4日）告诉以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu），美国是否继续支持以色列与哈马斯的战争将取决于以色列如何采取新措施保护加沙的巴勒斯坦平民和试图向他们运送食物的人道主义工作者。

白宫表示，在以色列军队的空袭造成七名国际援助人员死亡几天后，拜登在电话中向以色列领导人强调，“对人道主义工作者的袭击和整体人道主义局势都是不可接受的”。

声明称，拜登要求采取新措施保护平民，并让这一持续近六个月的冲突“立即停火”。

白宫在这次半小时通话的会议纪要中表示，拜登“明确表示以色列需要宣布并实施一系列具体、切实和可衡量的步骤，以处理平民伤害、人道主义苦难和援助人员的安全问题。他明确表示，美国对加沙的政策将取决于我们对以色列立即采取这些步骤的评估。”

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在布鲁塞尔对记者表示，“如果我们看不到我们需要看到的变化，我们的政策就会改变。”

在白宫新闻发布会上被问及美国是否会切断对以色列的军事援助时，国家安全发言人约翰·科比（John Kirby）告诉记者，“我不会预告尚未做出的决定，但有些事情需要做到。有太多平民被杀了。”

当被问及以色列保护巴勒斯坦平民的任何新措施的时间安排时，科比说：“我们预计以色列将在接下来的几小时和几天内发布一些公告，但我想尊重他们自己管理这一进程的权利。”

以色列没有立即对美国的要求发表评论。

以色列的主要盟友美国一直坚定支持这个犹太国家针对哈马斯的战争，这场战争是在该激进组织10月7日对以色列发动恐怖袭击后开始的。哈马斯的袭击造成1200人死亡，并导致约250名人质被掳走。

据巴勒斯坦卫生官员称，以色列随后的反攻已导致加沙地带33000多人死亡，其中大多数是妇女和儿童。以色列称死亡人数包括数千名武装分子。

停火谈判已陷入僵局，但白宫表示，拜登向内塔尼亚胡“强调”，“立即停火对于稳定和改善人道主义局势以及保护无辜平民至关重要，他敦促总理授权谈判人员立即达成协议，将人质带回家。”

白宫表示，两位领导人还讨论了伊朗对以色列和以色列人民的威胁，拜登明确表示，美国“坚决支持以色列应对这些威胁”。

与此同时，更多人周四呼吁以色列交代清楚以军空袭加沙一支车队的事件，那次空袭导致世界中央厨房（World Central Kitchen）的七名援助人员丧生。

该食品慈善机构表示，它要求澳大利亚、英国、加拿大、波兰和美国“对这些袭击事件进行独立的第三方调查，包括这些袭击事件是否是故意进行的或是否违反了国际法”。

在周一的袭击中丧生的人包括一名巴勒斯坦人、三名英国公民、一名波兰公民、一名澳大利亚人和一名加拿大-美国双重公民。

世界中央厨房在一份声明中表示：“独立调查是确定事件真相、确保透明度和追究责任人以及防止人道主义援助人员再次遭受袭击的唯一途径。”

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周四对记者表示，他对以色列的回应并不满意，“包括说这只是战争的产物”。

阿尔巴尼斯说：“国际人道法非常明确地规定，援助人员应该能够提供援助，并且这种援助不会面临失去生命的威胁。”

波兰总理唐纳德·图斯克（Donald Tusk）周四在新闻发布会上表示，波兰希望能得到有关事件的解释，并希望受害者家属将获得赔偿。

五角大楼表示，美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）周三在与以色列国防部长约阿夫·加兰特（Yoav Gallant）的电话中“表达了对以色列袭击的愤慨”。

五角大楼新闻秘书帕特·莱德（Pat Ryder）少将在一份声明中表示：“奥斯汀部长表示，这场悲剧加剧了人们已经对以色列可能在拉法采取军事行动表达出的担忧，特别关注确保巴勒斯坦平民撤离和人道主义援助进入的必要性。”

奥斯汀还指出，需要在未来几天迅速增加进入加沙的援助数量，“特别是进入加沙北部面临饥荒风险的社区，”莱德说。

以色列武装部队参谋长赫尔齐·哈勒维（Herzi Halevi）称这次袭击是一个“严重错误”，他将其归咎于夜间“错误识别”。

内塔尼亚胡承诺将对这一“悲剧事件”进行“彻底调查”。

（本文参考了美联社、路透社和法新社的报道。）