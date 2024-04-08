欧盟将于周三投票决定对其移民政策进行大规模改革，这将显著加强寻求庇护者的入境程序，并要求欧盟所有国家分担责任。

欧洲议会将根据欧盟委员会2020年9月首次提出的提案，决定一系列构成欧盟移民和庇护协议的法律。

此次改革是在克服了欧盟成员国之间多年来的紧张局势和分歧后才达成的。一旦移民政策改革的法律全面通过，将于2026年生效。

与此同时，欧盟一直在与几个外部国家达成协议，试图减少离开其领土到达欧洲的移民数量。

采用这一双管齐下措施的背景是欧盟27国的庇护申请量增加，去年达到114万份，为2016年以来的最高水平。

根据欧盟边境和海岸警卫局（Frontex）的数据，进入欧盟的非正规移民也在增加，去年达到38万人。

出于不同的原因，移民和庇护协议遭到极右翼、极左翼和一些社会主义立法者的反对。

“经过多年的僵局，新的移民规定使我们能够重新控制我们的外部边界，并减轻欧盟的压力。必须由国家当局，而不是走私者，决定谁进入欧盟，”欧洲议会中最大的政治团体、中间偏右的欧洲人民党的负责人曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）说。

非政府组织和移民慈善机构反对这项改革，尤其是改革中设立边境设施以容纳寻求庇护者，并迅速遣返那些被认为不符合资格的人的规定，他们担心这将导致系统性拘留。

此次改革在很大程度上保留了现行的基本规定，即寻求庇护者抵达的第一个欧盟国家应对其案件负责。

但改革方案增加了一个“团结机制”，要求所有欧盟国家在意大利和希腊等前线国家面临压力时提供帮助，要么接纳一些寻求庇护者，要么提供同等的财政捐助。

欧洲议会的法国中间派议员法比恩·凯勒（Fabienne Keller）负责起草法案文本的部分章节，她称该协议“非常平衡”并且“比当前情况有了很大改善”。

她说：“通过边境程序对非正常移民流动进行更好的检查，并且更加团结。”

但她承认，这是“一个极具煽动性的话题”，并批评极右翼立法者“试图让所有人感到恐慌”。

凯勒表示，议会的投票不会是该协议的最后一步，因为其程序的技术应用仍需要确定。其中包括如何组织边境中心并为其提供足够的资源、翻译和警察。

另一个有争议的问题是关于将寻求庇护者送往“安全”第三国的规定。

法国左翼议员拉斐尔·格鲁克斯曼（Raphael Glucksmann）表示，“这将允许可能在欧盟国家获得庇护的寻求庇护者被送往过境国”。

他批评了一项妥协方案。根据该妥协方案，一些欧盟国家如果帮助支付另一个欧盟国家更严格的边境安全费用，就能够抵消其在团结机制下的财政义务。

他说：“这支持了‘安全第三国’的理念，这将适用于一些仅具有‘安全’标签的国家。”“这是我们边境外包的又一步。”

极右翼的法国议员让-保罗·加罗（Jean-Paul Garraud）表示，“欧盟的外部边界就像筛子，而且没有采取任何措施来改变这一点”。

他说，极右翼支持的少数改变之一是建立一个系统，采集每个到达的寻求庇护者的生物识别数据，并将其输入名为Eurodac的欧盟数据库中，尽管他认为这对阻止大规模非正常移民无济于事。

“这些机制只是烟幕弹，”他说。“鉴于移民流入的规模，改革将是无效的，也无法得到应用。”

(本文依据了法新社的报道。)