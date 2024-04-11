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（中央社記者陳婕翎台北11日電）衛生福利部食品藥物管理署將與地方政府衛生局聯手，明天起展開藏壽司全國分店總體檢，以人員健康、食材與環境衛生等為重點，預計1週完成稽查，而台北市分店已展開稽查。

藏壽司新莊宏匯店、淡水站前店10天內共通報4起疑食物中毒案，食藥署副署長林金富今天接受媒體聯訪表示，考量連鎖業者管理系統相近，已是高風險稽查對象，明天起與地方衛生局查核全台灣所有分店。

林金富說，總體檢重點包括「人員健康管控」，近期偶有廚師、廚工或食品從業人員感染 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 ，生病上班污染食物，將釐清員工是否定期健康檢查，是否生病就醫、暫停上班等。

「食材衛生」部分，林金富表示，查核目標是食材存放妥當與否、是否逾期，業者應遵守食材「先進先出」管理系統原則 ；「環境衛生」方面，如果業者未定期落實消毒清潔，可能釀成細菌、病毒滋生。

林金富說，「操作流程」部分將查核員工管理系統是否符合規定，包含了解工作人員找錢或如廁後、製作食品烹飪前是否落實洗手。（編輯：李明宗）1130411