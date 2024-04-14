▲適度清潔手部有助防疫，但切勿過度消毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林靜芸

70歲的林太太有潔癖，常洗手，家裏每天打掃，維持乾淨。疫情期間，她用漂白水擦地，手腳用消毒劑清洗，還常備酒精噴桌椅，也噴自己的雙手。最近林太太雙手、雙腳關節皮膚炎，角質增生，發紅、落屑、龜裂、會癢。她以為自己沒洗乾淨，更加努力消毒，皮膚狀況卻愈變愈糟。社交場合雙手不敢與人握手，更慘的是去日本旅行，入關時，需要按指紋，林太太試了許多次，海關不肯放行，原來林太太皮膚炎嚴重到指紋也不見了。

林太太看了許多皮膚科醫師，曾被懷疑是自體免疫系統疾病，抽血做了種種檢查，最後才確定是過度消毒造成的皮膚濕疹。

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類似的狀況在疫後很常見。疫情當中，消毒劑的銷售增加了12%，過度使用消毒劑對人體以及環境有害。美國疾病管制與預防中心（CDC）呼籲：「不要例行性用消毒劑清潔皮膚。」

有關皮膚的保養，我們朗朗上口的「清潔、保濕、防曬」，強調清潔而非消毒。清潔所用的清潔劑與消毒劑差別在哪呢？使用清潔劑的目的是去除污垢、油脂、細菌和雜質，機轉是去除而非殺死；使用消毒劑的目的是殺死或抑制微生物（細菌、病毒及黴菌），機轉是破壞微生物細胞膜或抑制細胞代謝（殺死或抑制）。

消毒劑≠清潔劑 過度使用反傷皮膚

美國疾病管制與預防中心呼籲一般家用清潔回歸肥皂等簡單的產品，不要過度使用消毒劑。消毒劑使用過多可能造成：皮膚刺激、皮膚共生細菌改變（好菌變少，壞菌增加）、造成細菌抗藥性、皮膚自癒能力變弱、環境污染。

消費者如何分辨清潔劑或消毒劑呢？可以查看標籤說明，清潔劑會標明用途是去除污垢、油脂及雜質；而消毒劑則標榜殺菌、消毒或防止感染。另外也可以查產品成分，消毒劑會包含活性成份，例如酒精、氯或有機矽氧環銨鹽，市售漂白水、噴霧抗菌清潔劑等就是消毒劑。消毒劑一般用於日常生活接觸的事物例如地面、傢具、餐具、衣物等。最新的指引建議少用消毒劑，盡量以沸水浸洗、蒸煮或紫外線照射來取代。除非專業上特殊狀況，不建議例行性以消毒水做皮膚清潔。

（作者為台北聯合整形外科診所醫師）

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